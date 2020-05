annonse

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener revidert nasjonalbudsjett har for svake tiltak for å få folk tilbake i arbeid.

– Dette budsjettet er for svakt på det største problemet, nemlig arbeid, sier Støre til NTB.

Han syns det er bra at regjeringen nå foreslår å utvide permitteringsregelverket i tid.

– Men det gjøres for lite for å få folk tilbake fra permittering til jobb. Det er for lite på kompetanse som kan tilbys de som faller ut av arbeidsmarkedet. De er de mest sårbare, og de har lengst vei tilbake, sier Støre.

Han legger til grunn at regjeringen nå vil søke mot Frp for å finne flertall for budsjettforslaget.

Nestleder og finanspolitisk talsperson Hadia Tajik påpeker at Norge nå har den høyeste arbeidsløsheten på 75 år.

– Det er veldig alvorlig for de mange enkeltmenneskene og familiene som står i dette og går en uforutsigbar framtid i møte, sier Tajik til NTB.

Hun viser til hovedtallene for revidert nasjonalbudsjett, der det kommer fram at Norge ligger an til å få en registrert arbeidsledighet på 5,9 prosent i år.

– Den viktigste jobben for oss nå, er å sørge for at arbeid til alle igjen blir jobb nummer én, sier Tajik.