Håndball-EM og tilskuere er helt i det blå. Det europeiske håndballforbundet (EHF) utelukker langt på vei et mesterskap for lukkede dører.

EM er det største mesterskapet i Norge på flere år, men pandemisituasjonen skaper stor usikkerhet. De norske håndballjentene har sjansen til å spille hjem et gull på hjemmebane for første gang siden 1999 (VM).

Det er 206 dager til EM-åpningen, men det er høyst uklart rundt tilskuere. I Norge foreligger det foreløpig et forbud mot å ha flere enn 200 tilskuere på idrett fra 15. juni. 500-grensen er uaktuell i hvert fall fram til 15. september.

– Det er en vurdering som håndballforbundet og Det europeisk håndballforbundet må gjøre. OL i Tokyo er utsatt. Det gikk hardt ut over alle OL-utøverne. Det viktigste tror jeg er at man har et arrangement som skjer. Så må de (NHF og EHF) komme tilbake til om de klarer å ivareta smittevernhensynene, sier kulturminister Abid Raja (V) til NTB.

Følger planen

Det skal spilles 26 EM-kamper i Norge (Trondheim, Stavanger og Oslo) i perioden 3.–20. desember. Totalt vil det trolig kunne være opp mot 125.000 tilskuere på disse kampene.

Danmark arrangerer deler av EM og har 21 kamper på dansk jord. Sluttspillet spilles på Fornebu.

– På generelt grunnlag kan vi si at fra EHFs ståsted, kan vi ikke se for oss et EM uten tilskuere, sier EHFs kommunikasjonssjef Thomas Schöneich til NTB.

– EHF overvåker situasjonen fortløpende, og planleggingen fortsetter som planlagt, legger han til.

– Sånn som epidemiutviklingen ser ut nå, vil jeg tro det blir vanskelig, sier Frode Forland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), til VG på spørsmål om et EM kan gjennomføres som planlagt.