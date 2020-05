annonse

Opposisjonen varsler knallhard kamp om revidert nasjonalbudsjett. Flere partier mener det må brukes enda mer oljepenger for å bremse koronakrisen.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen opp til å hente nesten 420 milliarder kroner fra oljefondet. Det er 176 milliarder mer enn i det opprinnelige statsbudsjettet for 2020 og 174,4 milliarder kroner mer enn i fjor.

Men stortingsflertallet, bestående av Arbeiderpartiet, Frp, Senterpartiet og SV, er ikke fremmed for å bruke enda flere oljemilliarder, blant annet for å hindre smertefulle kutt i kommuneøkonomien og sikre arbeidsplasser.

– Må bruke mer

– Jeg tror vi må påregne at vi må bruke enda mer oljepenger for å komme igjennom denne krisen og sikre flest mulig arbeidsplasser, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til NTB.

Heller ikke Aps Hadia Tajik utelukker at det kan bli nødvendig å øke oljepengebruken ytterligere.

– Det er en svært høy pengebruk. Men det er også derfor Arbeiderpartiet mener vi må holde igjen i gode tider. Det er for å ha mer penger å gå på når det er krisetider. Og det er ingen tvil om at det er nettopp krisetid vi befinner oss i, sier hun.

Det samme understreker Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

– Jeg tror alle partiene er enige om at vi må bruke mer oljepenger for å sikre arbeidsplasser. Det er bedre å gjøre det nå enn at bedriftene går konk. Med den begrunnelsen tror jeg nok at atskillige partier, også Senterpartiet, vil akseptere å bruke mer oljepenger enn det regjeringen legger opp til, sier Arnstad til NTB.

– Puslete

Rødt og SV går enda lenger og mener regjeringen, trass i rekordøkningen, legger opp til en «puslete» oljepengebruk. SVs Kari Elisabeth Kaski er særlig urolig for kommuner som nå må kutte i budsjettene til barnehager, skoler og sykehjem som følge av bortfall av store inntekter

– Det er ingen tvil om at den bruken av oljepenger som regjeringen legger opp til, er for liten i møte med den krisen vi står overfor, sier hun til NTB.

– Vi får hver dag henvendelser fra fortvilte kommunepolitikere som sitter og må kutte. Og de får ingen drahjelp av dette budsjettet. Det er ikke nok penger på bordet, slår Kaski fast.

– Misforstått

Rødts nestleder Marie Sneve påpeker at man ikke må la seg blende av økningen.

– Dette kan se ut som mye penger, men revidert budsjett ligger bare 2 promille over Stoltenbergs handlingsregel. Hvis regjeringa mener dette er full krisemobilisering, viser det at de har misforstått alvoret i krisen, sier hun.