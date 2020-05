annonse

Han har tidligere sammenlignet Donald Trump med massemorder Adolf Hitler. Nå stiller Audun Tjomsland seg bak Barack Obama og er «bekymret» for rettsstaten i USA.

I flere år betalte norske lisensbetalere lønna til Audun Tjomsland for at han skulle rapportere nyheter fra USA på vegne av statskanalen NRK. Da han jobbet som korrespondent i New York fra 1979-1983 var det få som visste om hans politiske preferanser.

Men alt dette har forandret seg de siste årene etter at Donald Trump ble president.

Først sammenlignet han Donald Trump med massemorder Adolf Hitler. Og under direktesendingen av Dagsrevyens 60-årsdag kom den tidligere USA-korrespondenten med følgende Trump-kritikk i det han stirret inn i kamera:

«Trump er veldig vanskelig å akseptere for normalt tenkende mennesker i denne verden rett og slett.»

Russland-bløffen

Nå har Tjomsland skrevet en kommentar i forbindelse med Justisdepartementets valg om å droppe saken mot Michael Flynn.

«Før helgen ga Barack Obama uttrykk for sterk bekymring over at justisdepartementet vil trekke tilbake tiltalen mot Trumps tidligere sikkerhetspolitiske rådgiver, tidligere general Michael Flynn. «Her er vår fundamentale forståelse av prinsippene i en rettsstat (The Rule of Law) i fare», sier Obama.

Obama stiller seg med dette i rekken av andre politiske eksperter og lovtolkere som ser et farlig mønster i det at justisministeren nå vil frafalle tiltalen mot Michael Flynn.», skriver Tjomsland.

NRK-veteranen holder også liv konspirasjonsteorien at Trump samarbeidet med russerne om å vinne valget i 2016, når han skriver med uthevede bokstaver at «FBI ikke kunne motbevise dette».

Tjomsland legitimerer også en kommentar publisert i New York Times hvor det rettes voldsomme påstander om Trump:

«Men dette er helt i tråd med Mr. Trumps karakter, at han priser autokrater og diktatorer verden rundt. Når han så er i gang med overdådig hyldest, gjør han langt på vei som dem, uten fare for å bli avslørt. Så lenge han har Mr. Barr som justisminister, kan han i hvert fall gjøre det».

Obamagate

Kommentaren fra NRK-veteranen drar paraleller mellom Trump og Hitler. Den kommer samme dag som hastaggen «Obamagate» trendet på twitter.

Flere hevder nå at Obama og hans administrasjon har publisert drittpakker og spionert på en sittende president. Noe som er landsforræderi og kan straffes med dødsstraff om de blir funnet skyldig.

Donald Trump tvitret mandag ordet «Obamagate», og ba sine følgere se en video som du kan se under av Fox-News kommentator Tucker Carlson.

– Patetisk

Både NRK og TV 2 har skrevet uendelige kommentarer og artikler der Trump har blitt beskyldt for å sammarbeide med russerne, har unngått å rapportere om den siste ukens hendelser som knytter Obama til Russland-bløffen.

ABC Nyheter publiserte kommentaren til Tjomsland på Facebook, og der hagler kritikken mot den tidligere NRK-journalisten.

– Før jeg har åpnet artikkelen Vedder jeg $1000 på at dette tåpelige utsagnet kommer fra Audun Tjomsland! #ObamaGate. Dette er patetisk forsøk på journalistikk fra ABC Nyheter sin side, samtidig som Barack Hussein Obama steker i sitt eget falske og mislykkede politiske fett!, skriver en person.

– La oss heller se nærmere på Obamas forhold til lov å rett… Som første farget president, ble det ikke reagert på noe av det han gjorde… Alt kommer nok til overflaten etterhvert… #obamagate er bare toppen av isfjellet.

– Obama har angst for å bli forbundet med svindelen med falsk anklage. Han vet at det kan bety rettssak og eventuell dom for ham personlig, skrives det.

