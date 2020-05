annonse

annonse

President Trump intensiverte søndag sin kritikk av tidligere president Obama, ved å knytte ham til påståtte ulovligheter rundt FBIs etterforskning av Michael Flynn.

Forrige uke henla det amerikanske justisdepartement saken mot Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn. Saken ble sett på som en sentral del av den amerikanske påtalemyndighetens og spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av Trump-kampanjen.

Trump, sammen med mange andre republikanere, har vist til henleggelsen som et eksempel på at demokratene i sin tid forsøkte å utføre et komplott for å fjerne ham fra presidentvervet.

annonse

Dette melder Fox News.

Eli Lake

Trump viste til den velkjente journalisten og spaltisten ved Bloomberg, Eli Lake, som har gjennomgått utskriftene av intervjuene som nylig ble utgitt i sammenheng med sammensvergelsesetterforskningen.

Les også: Trump: – Obama og Biden var involvert i Russland-bløffen

annonse

– Det er nå klart hvorfor hver republikaner på Adam Schiffs (demokratenes leder av etterforskningen av Trump) komité i 2019 ba ham om å trekke seg. Han visste at vitnene som var bak lukkede dører ikke støttet hans insinuasjon og falske påstander en russisk sammensvergelse, skrev han.

Twitter

På søndag tweetet president Trump kun «OBAMAGATE», som kan indikere at han tror Obama jobbet for å undergrave presidentskapet hans.

OBAMAGATE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2020