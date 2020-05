annonse

Tyskland har ikke lykkes med å stanse spredning av koronaviruset, og det såkalte smittetrykket har på nytt steget til over 1.

Nærmere 173.000 har fått påvist smitte i Tyskland, som har registrert 7.667 koronarelaterte dødsfall.

Den siste uka er det påvist mellom 700 og 1.300 nye smittetilfeller daglig, og mandag ble det meldt at ytterligere 1.000 hadde testet positivt.

Det såkalte smittetrykket, også kjent som reproduksjonstallet, har på nytt passert 1. Det er en kritisk grense som viser at epidemien akselererer.

– Viruset har ikke forsvunnet, konstaterer Lars Schaade ved det statlige Robert Koch-instituttet.

Mange smittet

Tyskland har nesten like mange smittede som Frankrike, men over tre ganger så mange franskmenn er døde.

Det tyske helsevesenet var godt rustet til å ta imot koronapasienter, og myndighetene var også raskt ute med å innføre strenge tiltak og stenge ned store deler av landet.

Oppmuntret av lav smittespredning og relativt få dødsfall har landet den siste uka begynt å lempe på tiltakene, og både butikker, skoler og enkelte restauranter har fått lov til å åpne.

Delstatene bestemmer

Koronaviruset har imidlertid rammet svært ulikt i Tyskland, og statsminister Angela Merkel har derfor i stor grad overlatt beslutningen om gjenåpning til myndighetene i de 16 delstatene.

Regjeringen har imidlertid stilt et absolutt krav om at det ikke kan lempes på tiltak, eller at tiltak eventuelt må gjeninnføres, dersom flere enn 50 per 100.000 innbyggere får påvist smitte.

Myndighetene i hovedstaden Berlin vurderer fortløpende tre kriterier: Antallet nye smittetilfeller, smittetrykket og intensivkapasiteten ved sykehusene.