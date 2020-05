annonse

annonse

Anita Pettersson (55) ble nektet behandling av Falu lasarett. Datteren filmet moren kort tid foran dødsøyeblikken, og vil at allmennheten skal se videobeviset.

Anita Petterson ble innlagt med bekreftet coronavirus i slutten av mars. Men tross stadig forverret tilstand og store pusteproblemer fikk hun ikke behandling med oksygen, skriver Samhällsnytt. Også den svenske avisen Expressen, som omtaler hvordan datteren måtte ta farvel med en mor som ikke fikk puste.

Etterhvert slapp pårørende inn for å ta avskjed, siden sykehuset bedømte at Anita ikke hadde så lenge igjen. Det var da Alexandra spilte inn en video, som viser hvordan hennes mor kjempet for hvert åndedrag.

annonse

Datteren skal ha bedt personalet om å flytte moren til intensivavdelingen. Men sykehuset nektet angivelig, til tross for at datteren Alexandra senere fikk vite at det var ledige plasser.

Ifølge Expressen nektet sykehuset flytte moren fordi det uansett ikke ville ha noen livreddende effekt.

Les også: Hyller Stefan Löfven som en helt: – Han viser at han har styrke til ikke å bli ledet av de redde masser

annonse

Svært kritisk

Alexandra er svært kritisk til behandlingen moren fikk, og sier til Samhällsnytt:

– Jeg mente de gjorde alt feil. Mamma pleide å dra opp oksygenmasken etter en stund (…) for å la huden hvile en stund. Så dro hun ned masken igjen. Dette tolket de som at hun ikke ville ha oksygen.

Legen foreskrev morfin, men ifølge Alexandra nektet personalet å gi dette til moren. Den eneste behandlingen hun fikk var beroligende midler.

Nå ønsker hun at allmennheten skal få informasjon om hva som skjedde med moren:

annonse

– Jeg vil at folk skal se hvor forferdelig viruset er, og vil spre kunnskap til andre at slik går det til hvis man ikke får oksygen, dette foregår bak stengte dører.

Legen Jon Tallinger er spesialist i allmennmedisin. Han har på sin Facebook-side 11. mai argumentert for at pasienter som Anita har behov for oksygen, og delt filmen til Alexandra. Han kaller behandlingen hun fikk av helsevesenet som «mishandling og tortur». Tallinger ble 11. mai intervjuet av Expressen, du kan se intervjuet helt nedenfor.