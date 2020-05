annonse

annonse

Vålerengas Fredrik Oldrup Jensen mener at spillerne ikke er blitt hørt når man har laget smittevernplanen for å få gjennomført fotballsesongen, skriver VG.

I et intervju med avisen er midtbanespilleren kritisk til et regime som han mener legger «voldsomme begrensninger» på spillernes liv.

– Det har ikke vært noen dialog med oss spillere i disse forhandlingene, så vidt jeg vet. Dette er noe NFF og klubbene har kjørt på med for å få åpnet fotballen igjen. De har gått god for at alle spillerne har mulighet til å bruke 24 timer av døgnet sitt på fotballen, sier Jensen.

annonse

– Jeg stiller også spørsmål ved hvor NISO (spillerorganisasjonen) har vært i disse forhandlingene. Vi spillere blir satt i et voldsomt dilemma. Hvis du sier nei til å følge retningslinjene, framstår du som illojal og useriøs. Men hvis du sier ja, sier du fra deg all sosial kontakt med venner og familie, fortsetter han.

Jensen frykter at fotballspillerne må leve i en form for karantene ut 2020. Ifølge VG er det flere andre i Eliteserien som deler hans tanker.

NISO-leder Joachim Walltin opplyser at spillerforeningen har vært med i Norges Fotballforbunds prosess for å komme i gang med sesongen, blant annet gjennom representanter for Eliteserien, Toppserien og 1. divisjon. Walltin sier samtidig at han respekterer Jensens utspill.

– At det vil komme reaksjoner, må man regne med. Det er snakk om veldig inngripende tiltak. Innspillene fra Oldrup Jensen her viser at det kanskje var smart å begynne med Eliteserien i denne omgang og ikke gå bredere ut. Vi ser også at det vil være utfordrende jo lenger dette varer. Det er bare bra at han sier fra, sier Walltin til VG.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474