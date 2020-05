annonse

annonse

Dette er en klage på Nrks dekning av Israel/Palestina-konflikten.

Jeg synes den er sjeiv. Jeg avsluttet min militærtjeneste vinteren l957/58 i Ghaza, og var med og overleverte en del kantinevarer på en barneskole før vi reiste hjem. I samtale med en del lærere der fortalte de at hver dag samlet de barna og alle forpliktet seg til kamp mot Israel.

Og jeg har ikke hørt et knyst om kynismen i å la smågutter stå fremst i kamplinjen mot Israel.Da europeiske jøder mot slutten av 18-tallet ville opprette en jødisk stat var siktemålet ikke først og fremst et spørsmål om religion, men å skape et balansert samfunn der jødene ikke bare skulle drive med intellektuelle sysler og/eller finans og handel.

annonse

At akkurat Palestina ble valgt hang sammen med oppløsningen av det ottomanske rike og britene fikk palestina som mandatområde og at landet var sparsomt befolket og lite utviklet. Eiere av store områder oppholdt seg i Beirut eller ved den franske Côte d´ Azur. Jødene kjøpte. Gjetere som hadde brukt områdene i generasjoner som beiteland, ble fortrengt-

”Mon village en Israel” av Joseph Baratz – nær medarbeider av Golda Meir – gjør bl.a. rede for de problemene og konfrontasjoner dette skapte.

Men han beretter også om gode relasjoner der innbyggerne kunne nyte godt av nykommernes kunnskaper, særlig innen medisin og veterinærkunnskap.

Arthur Koestler, jøde f. I Budapest, men etter hvert engelskspråklig forfatter, besøkte Palestina (og senere Israel) før og etter 2.verdenskrig og kan bidra til å forstå bakgrunnen for dagens konflikt noe bedre enn dagens Nrk-medarbeidere er i stand til.

Etter at britene tok over Palestina kom det også andre innflyttere dit. Britene prøvde å holde streng kontrol med de jødiske innflytterne mens andre, fra Midt-Østen og vestfra var det vanskeligere å føre kontroll med. Hvor mange av dagens palestinere som har sine aner andre steder fra er det i dag vanskelig å vite.

Og at innbyggere fra områder omkring, stort sett dominert av den muslimske religionen, følte seg tryggere under britisk styre er lett å forstå.

Men kampen mellom muslimer og jøder har en lang historie, selvfølgelig , helt fra Muhammeds inntreden i verdenshistorien og påsto han var den som hadde fått sitt oppdrag direkte fra Jahve selv, og derfor hadde alle rettigheter til å lage lovene for menneskers adferd.Og jødene hadde 600 års forsprang i kampen om sjelene, så arabernes hat i forhold til jødene kan man forstå.

annonse

Husker jeg ikke helt feil var det faktisk en stor-mufti som gratulerte Hitler med hans strålende innsats for menneskeforbedringen i verden. 1950 og 60-tallet var preget av avkoloniseringen, antiimperialismen og ikke minst, her hjemme, de såkalte 68-erne. Det som i Frankrike først og fremst i Frankrike var opprør mot et antikvert undervisningssystem, ble hos oss utlagt som et opprør mot imperialisme, kolonialisme og, kanskje for noen, nasjonalisme.

Og har man opplevd Frankrikes president de Gaulle i full utfoldelse, live på TV, kan man lett bli revet med, her talte den forhistoriske tid ! Men: i de Gaulles første ledertid, like etter 2.verdenskrig, hadde han en kvinne med i regjeringen – noe som var oppsiktsvekkende i datidens Europa- og jeg mener å ha lest noe om at man i USA ville bestyre Frankrike på samme måte som Tyskland, pga franske kommunisters sterke stilling, men at det var de Gaulle som fikk forhindret det. Og mange med meg mener at det var den samme de Gaulle som klarte å gjennomføre avståelsen av Algerie uten at Frankrike gikk i oppløsning.

Det var nå omtrent vinden snudde hos oss mht Israel og palestinakomiteene blomstret. Jens Bjørnebo –av alle ! – skrev begeistret fra Algerie om den nye tid. Ha le lu ja !

Men det som ikke ble fortalt var følgende:

Den herskende gruppe i Alger da Frankrike Inntok Alger i 1830 var arabere som hadde undertrykt og islamifisert den opprinnelige befolkning, berberne. Kolonisering og utvikling hadde ikke vært deres misjon, men sjørøveri og slavejakt, så Europa jublet. Det kan også legges til at de områdene som franske kolonister tok i bruk, for en stor del var nybrottsarbeid.

I Algerie er nå Islam statsreligion.

Se på det vesle området staten Israel bestyrer i et osean av hatefulle muslimer. Finn ut hvor mye giverlandsgruppen – med Norge i spissen – har bidratt med til palestinerne i Ghaza, og finn ut hvordan det står til med demokratiet i de toneangivende, muslimske statene.

Ja da, jeg har hørt om USA!

annonse

Jeg venter ikke at denne ytringen slipper gjennom Nrks filtreringsmaskin, men Nrk har jo tilgang til masse kompetanse som eventuelt kan korrigere meg.

Innlegget ble først sendt til NRK Ytring.