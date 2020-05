annonse

annonse

Analysebyrået Kantar lanserer resultatet av tids- og mediebrukundersøkelsen «24 timer». De kartlegger respondentenes oppholdssted, gjøremål og mediebruk igjennom ett helt døgn.

Det unike med «24 timer» i år var at den falt på samme tid som virustiltakene var iverksatt. De ble innført 12. mars og undersøkelsen ble utført 31. mars.

– I denne perioden ser vi en markant økning i bruken av kommunikasjonsverktøy, tv-seing og konsum av norske nettaviser. Kantar har gjennomført tilsvarende mediebruksundersøkelser siden 1998, og kan derfor sammenligne dataene med tidligere år. Denne gangen vil vi få dyp innsikt i folks dagligliv og mediebruk i en unormal og krevende periode. Undersøkelsen vil være til stor nytte for å forstå hvordan den norske befolknings mediebruk endres i situasjonen vi nå står i, skriver Kantar om undersøkelsen.

annonse

Les også: Gammelmedia har tapt 930 millioner på viruset

Kantar skriver også at medier som Dagbladet, VG og en rekke andre kunne melde om rekordhøy trafikk. De endret sine rutiner, innførte hjemmekontor og produserte nyheter døgnet rundt. I de dagene var vi umettelige på virusnyheter. Det ble utviklet egne nettsider, produkter og tjenester. Korona-spesialen til VG ble tidenes mest leste VG-produkt. I mars var økningen 16 prosent, og få nettsteder hadde opplevd en så høy trafikk. VG hadde 2.1820.000 gjennomsnittlige daglige digitale brukere, NRK 1.675.000 og Dagbladet 1.239.000.

Les også: Banken tilbyr kundene å si opp abonnementer – gammelmedia raser

De kunne også se endringer i adferd

annonse

Mange var hjemme på dagtid, og dro ikke på hytta eller andre steder. Været ble ikke så viktig, det fikk YR merke, de opplevde en tilbakegang. Men Kantar antar at når folk skal planlegge sommerferien, så vil YR oppleve en økt trafikk. De kunne også registrere endring av brukerens interesser. De som opplevde økt trafikk var sider om teknologi, online leger og mat. Mens kjøp og salg, slik som Finn.no gikk ned, det samme gjorde helse, velvære og mote.

Medievaneundersøkelsen «24 timer» byr på en god og en dårlig nyhet for mediebransjen

Den gode er at tilliten til redaksjonelle medier er høy. Det kommer godt med i en periode preget av krise, usikkerhet og et stort informasjonsbehov, skriver Medier24.

Les også: Ønsker at annonserer dropper sosiale medier og gir pengene til avisene

Men den dårlige nyheten, som nok er mer alvorlig er at konkurransen fra utlandet har styrket seg. Nordmenn bruker mer tid på nettsteder som Facebook og YouTube. Det merkes på annonseinntektene. De utenlandske konkurrentene kan tilby en mer tilrettelagt annonsering for en lavere kostnad. Annonsering er en utgift for å skaffe inntekter, og da velger aktører kanaler utfra økonomi. Det er dårlige nyheter for gammelmedia, konkurransen om annonsekronene i det norske mediemarkedet styrkes, og det i en tid hvor mange annonsører er avventende. Medier 24 tror at disse medievanene kommer til å forbli.

annonse

– I tillegg til krisehjelp fra regjeringen, trenger derfor norske medier mer enn noen gang strategier og tiltak for å omsette høy tillit til annonsekroner og brukerinntekter, skriver Medier24.