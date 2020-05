annonse

annonse

– Hvis den samme Giæver følger like dårlig med på sine eldre dager som han gjorde under sitt studium, tror jeg man skal ta med en klype salt det som kommer fra ham, sa Elvenes.

I debatten om utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreides redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker i Stortinget kom stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde med skarp kritikk av regjeringens klimasatsing og internasjonalt samarbeid.



Les også: Les Tybring-Gjeddes knallharde oppgjør med utenriksminister Søreide

annonse

Innlegget førte til en opphetet debatt mellom ham og utenriksministeren som endte med at Tybring-Gjedde gikk ned fra talerstolen. Men det ble også debatt i salen om påstandene fra Tybring-Gjedde.

Høyres Hårek Elvenes stemplet Tybring-Gjedde som «klimafornekter».

– Representanten Tybring-Gjedde holdt et gjenkjennelig innlegg med betydelig skepsis til internasjonalt samarbeid og liten forståelse for verdien for Norge av å delta i et slikt samarbeid. Nytt var det jo nå at han også framsto som en klimafornekter og viste til nobelprisvinner Giæver, sa stortingsrepresentanten fra Akershus (nå Viken).

Elvenes forsøkte også å underminere nobelprisvinneren Ivar Giæver, som nylig gikk inn i Klimarealistenes vitenskapelige råd.

annonse

– Hvis den samme Giæver følger like dårlig med på sine eldre dager som han gjorde under sitt studium, tror jeg man skal ta med en klype salt det som kommer fra ham, sa Elvenes og gjenga et angivelig sitat fra professoren:



«Jeg var ikke interessert i det jeg studerte. I stedet vant jeg turneringer i bridge, biljard og poker. Det var nesten pinlig hvordan jeg brukte min tid.»

Det har ikke lykkes Resett å få bekreftet om Giæver faktisk har sagt dette eller ikke.

Nobelprisvinner

Ivar Giæver ble født i Bergen 5. april 1929, men vokste opp i Lena på Toten. Han ble uteksaminert som maskiningeniør fra NTH i 1952, emigrerte via Canada til USA i 1956 og er bosatt i New York. Sommerferiene tilbringer han fortsatt i Norge, ved hytta på Tjømø utenfor Tønsberg.



Norsk biografisk leksikon skriver at «Ivar Giaever er mest kjent for sin eksperimentelle forskning innen kvantemekanikk, spesielt bestemmelsen av energigapet i superledere ved hjelp av tunneleffekten, en forskning som 1973 skaffet ham Nobelprisen i fysikk, sammen med Leo Esaki og Brian D. Josephson. Resultatene har hatt betydning for utviklingen av moderne dataindustri.»

annonse

Giæver har engasjert seg i klimadebatten siden 2000-tallet og markerte seg tidlig som en skeptiker. i Mars 2009 uttalte han i en høring i det amerikanske senatet: «I am a skeptic. … Global warming has become a new religion.»

Ifølge Klimarealistene har Giæver vært nær svartelistet av norske medier etter at han i 2011 skrev kronikken De forunderlige klimamytene.