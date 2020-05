annonse

Asylaktivistene satt på benken under virusutbruddet. Men nå vil de at Norge skal hente båtmigranter fra Hellas.

Leder av Antirasistisk Senter har skrevet et følelsesladet innlegg i Dagbladet, der han mente at skattebetalerne skulle få regningen. Nå får han svar.

– Jeg tror alle ønsker å hjelpe mennesker i nød. Men mange tiltak som høres ut som hjelp, vil i realiteten virke mot sin hensikt, skriver Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Jon Helgheim i Dagbladet.

Helgheim skriver at asylaktivister vekker engasjement rundt asylsøkere i Hellas. Berglund Steen mener vi kan hente noen hundre eller noen tusen barn fra Moria-leiren. Det vil ikke skade rike Norge. Men å hente 500 enslige mindreårige vil koste rundt 600 millioner kroner. For den samme prisen kan vi fullfinansiere 118.000 syriske krigsflyktninger i Jordan.

– Ut fra beskrivelsene kan det høres ut som at dette er de mest sårbare flyktningene som finnes, men det er feil. Det eneste spesielle med situasjonen i Hellas, er at de som er der, tidligere hadde trygt opphold i Tyrkia. At det er forferdelige forhold i Moria er riktig, men de fleste flyktningleirer er like ille eller verre. Henter vi noen herfra, vil det ha spesielt stor påvirkningskraft fordi flere vil forsøke å komme i håp om opphold i Europa. Totalt sett vil dermed flere havne i lidelse og nød, ikke færre, svarer Helgheim.

Oppropet om å hente migranter fra Moria-leiren har vært stort. Arbeiderpartiet gikk fra et fornuftig standpunkt om å ikke hente asylsøkere, til å ville hente 500, sier Helgheim. Han mener at de skjuler snuoperasjonen ved å kalle de for kvoteflyktninger, men dette er en bløff. Det er ikke kvoteflyktninger i Hellas.

– Det er alvorlig å vanne ut kvoteflyktningbegrepet, bare for å komme seg ut av en selvpåført floke i partiet.

Guttene blir sendt som ankerbarn

Helgheim skriver at nesten alle mindreårige asylsøkere i Hellas er gutter fra Afghanistan, og det er nesten ingen jenter, selv om det er jenter som blir undertrykket. Guttene blir sendt som ankerbarn. Gjør vi som Berglund Steen sier, så vil flere bli sendt på den farlige reisen.

– Menneskesmuglere vil utnytte dette til å lokke flere ut på en livsfarlig reise. Enda flere vil havne i lidelse og nød, ikke færre, skriver han.