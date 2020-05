annonse

I Stortinget på tirsdag dro utenriksminister Ine Eriksen Søreide frem en klassisk hersketeknikk brukt mot de som tar til orde for redusert innvandring og bevaring av nasjonalstaten.

Disputten startet med en debatt om antallet kvoteflyktninger Norge tar imot, som er det høyeste antallet per innbygger. Christian Tybring-Gjedde utfordret utenriksministeren på om dette var noe å skryte av og om hun «omgås disse flyktningene til daglig.» Han indikerte vel at utenriksministeren eksisterte i en sfære løsrevet fra konsekvensene av regjeringens egen innvandringspolitikk.

Søreide henviste til at hun bodde i Gamle Oslo. Hun tilskrev sine påstått gode erfaringer med å bo et miljø med mange innvandrere til at hun hadde «en litt annen innstilling til mennesker som kommer fra et annet sted, enn det representanten Tybring-Gjedde nå legger for dagen.»

Tybring-Gjedde forlot deretter talerstolen i protest med ordene: «Det vil jeg ha meg frabedt, faktisk.»

– Tykkere hud

I Resetts kommentarfelt har det vært blandede reaksjoner på opptrinnet. Mange gir støtte til Tybring-Gjedde, men det er også ganske mange som mener han skulle taklet Søreides angrep på en annen måte. Han skulle hatt «tykkere hud» som en person uttrykker det.

Og ideelt sett skulle han det. De innvandringsliberale kreftene har i flere tiår møtt kritikk mot masseinnvandringen og de sobre analysene av hva det fører til av konflikter, kriminalitet, synkende tillit, enorme kostnader, økende kvinneundertrykking, terrorfare osv. med å vri debatten inn på at kritikerne må være fremmedfiendtlige eller regelrett rasister.

Slik Søreide her også gjorde med å forklare at hun ikke opplevde problemer med innvandring for de hun hadde den rette, åpne og inkluderende innstillingen, mens Tybring-Gjedde hadde en annen innstilling.

Det er åpenbart at Søreide fra talerstolen i Norges nasjonalforsamling beskyldte Tybring-Gjedde for å være fremmedfiendtlig. Og det er noe av det mest degraderende karakteristikken man kan bruke om folk i Norge. Å antyde at noen er rasister er en fornærmelse av verste sort. Det er en naturlig menneskelig reaksjon at Tybring-Gjedde blir opprørt.

Det som frustrerte de innvandringsliberale så mye med Sylvi Listhaugs inntreden i innvandringsdebatten for noen år tilbake var at den typen hersketeknikker og fornærmelser tilsynelatende ikke gikk inn på henne. Hun beholdt fatningen og svarte rolig og behersket tilbake. På den måten var det hun som fikk et moralsk overtak.

– Menneskesyn

I et møte i november i fjor med styreleder Hanna Relling Berg om min søknad til Norsk Redaktørforening spurte hun: «Hvilket menneskesyn har du?»

Jeg kunne nesten ikke tro mine egne ører, spørsmålet var så frekt at det ikke hører hjemme blant siviliserte folk. Men jeg har god trening i å beholde fatningen og gjorde det motsatte av det menneskelige instinkter skulle tilsi. Jeg var hyggelig og forklarte henne, som til et barn, at en kritisk innstilling til innvandring ikke handlet om rasisme eller oppfatningen av at noen mennesker er bedre eller mer verdt enn andre, men at det er vel etablert basert på historiske erfaringer at multikulturelle samfunn er mer ustabile etc.

Jeg vet ikke helt om Relling Berg forsto selv at hun var uforskammet. Det virket faktisk ikke slik, selv om hennes kolleger tilstede ble litt ille berørt. Muligens var (og er) hun genuint av den oppfatning at jeg måtte være en rasist, siden Resett dekker kritiske sider med innvandringen. For «gode mennesker» gjør jo ikke slikt.

For noen er hersketeknikkene så innarbeidet at de ikke forstår helt selv at det er nettopp herseteknikker, og kanskje Relling Berg er i den gruppen, men for mange andre er det helt bevisst. Jeg tror utenriksminister Søreide faller i kategorien som bevisst mistenkeliggjør sine meningsmotstandere. Hun forsto meget godt hva antydningen hennes om Tybring-Gjedde betydde, og hun hadde trolig også en forventning om hvor provosert han ville bli.

Den eneste måten å effektivt kontre slike hersketeknikker på er å «ta en Sylvi Listhaug». Det krever en betydelig dose selvkontroll, men det er mulig.