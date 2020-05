annonse

Domstoladministrasjonen (DA) ber om en ekstra bevilgning på 181 millioner de neste to og et halvt årene for å unngå at køene ved domstolene blir lengre.

Forslaget ble oversendt justiskomiteen på Stortinget tirsdag, skriver TV 2.

Pengene skal ifølge kanalen blant annet dekke lønn til 45 nye dommere og kostnader knyttet til de mange konkurs- og arbeidsrettssakene som vil dukke opp som følge av koronakrisen.

Gjennomføringen av rettssaker stoppet nærmest helt opp da koronarestriksjonene ble innført 12. mars. De siste ukene har flere domstoler startet opp igjen, men restriksjoner og mangel på digitalt utstyr gjør at aktiviteten blir lavere enn normalt.

Domstolene fikk 35 millioner til digitalisering i revidert nasjonalbudsjett.