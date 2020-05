annonse

annonse

Dette er en nyhetsoversikt fra Resett, med de viktigste hendelser innenriks. Dette er foreløpig en beta-versjon av et nytt konsept.

02:01 NTB: En mann ble sparket og slått flere ganger, blant annet i hodet, på en trikk i Oslo sentrum natt til onsdag. En mann er pågrepet etter hendelsen.

– Vi fikk melding via trafikkleder fra trikken klokken 00.40, om at det pågikk et slagsmål inne på trikken. Den ble stående på stedet, og vi ankom etter kort tid. Fornærmede skal ha blitt sparket og slått gjentatte ganger, blant annet i hodet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i politiet i Oslo til VG.

annonse

02:19 NTB: Tre bolighus med om lag ti personer er evakuert etter at det like etter midnatt begynte å brenne i et næringsbygg i Handverktunet i Arendal.

110-sentralen i Agder melder på Twitter at det er et trevareverksted som brenner. «Det brenner i flissilo på enden av bygget, brannen har spredt seg til produksjonslokalet», skriver brannvesenet.

Det ble tidlig klart at det ikke var noen i bygget eller at det var fare for liv. Beboerne er varslet og bedt om å holde seg unna til brannen er under kontroll.