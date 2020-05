annonse

Vi har politikere som kjenner større tilhørighet til en global elite enn vårt eget land.

En rekke politikere og andre aktører har forsøkt å bagatellisere betydningen av at norske regjeringsmedlemmer og toppolitikere midt i Corona-krisen velger å feste FN-pinsen på jakkeslaget, symbolet for Agenda 2030, FNs bærekraftmål.

Jeg har begynt en innsamling av pins som identifiserer hvem jeg er. Det er åpenbart den nye måten å drive politikk på i Norge, sier en ironisk Frølich til VG .

Flere Høyrepolitikere har spredt et liknende budskap.

Spøk

Arbeids og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen forsøkte seg på en spøk på Facebook i forrige uke.

«Personlig går jeg egentlig ikke med bærekraftpins. Det skyldes at den er så stor og at jeg samlet pins under OL i 1994 og egentlig ble litt ferdig med pins da,» skrev han i en kommentar som handlet om andre saker han mener er viktigere.

Akkurat nå er jeg mest opptatt av over 400 000 arbeidsledige og permitterte nordmenn, av arbeidsplassene, bedriftene og… Publisert av Torbjørn Røe Isaksen Onsdag 6. mai 2020

Flere andre har gitt uttrykk for mye av den samme tankegangen. At dette strengt tatt er en mindre viktig sak og ikke noe å hisse seg opp over.

Isolert sett er det selvsagt også helt riktig. Det er en lang rekke saker som er langt viktigere enn hvilket symbol politikerne har på jakkeslaget.

Men det er samtidig en elitistisk holdning Røe-Isaksen og andre Høyrepolitikere legger til grunn, når de avfeier bekymringen politikernes jakkemerkebruk vekker.

Fordi bekymringen dette reiser handler ikke bare om at noen hadde foretrukket at våre folkevalgte valgte å gå med norske flagg på jakkeslaget i en nasjonal krise, slik Fremskrittspartiets politikere velger å gjøre.

Det dreier seg også om en utvikling som best har blitt beskrevet av den britiske forfatteren David Goodhart i «The road to somewhere».



I sin bok «The road to somewhere» beskriver den britiske forfatteren David Goodhart to typer velgere, «somewheres» og «anywheres». De fleste er i den første kategorien. Rotfaste mennesker som har røtter på et sted og ikke flytter langt fra hjemstedet.

Men i byer som Oslo, London og Paris, er det langt flere av den første typen. Mennesker som i prinsippet kan bo hvor som helst og som ikke har en stedbunden identitet.

Det er denne gruppen som har det politiske hegemoniet i hovedstaden. De dominerer Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt, men gjør seg også sterkt gjeldende i Venstre og Høyre.

Snikende mistanke

Mistanken som nå kommer snikende, midt i den mest alvorlige nasjonale krisen siden andre verdenskrig, er at våre politikere tilhører den kategorien. At deres lojalitet og tilhørighet ikke først og fremst er til landet vårt, men til en internasjonal elite.

For hvorfor skulle det ellers være så vanskelig og føles så fremmed å feste et norsk flagg på jakken?



Politikerne som synes dette er vanskelig, burde skamme seg. Og ellers kloke hoder som Torbjørn Røe-Isaksen burde tenke seg om en gang til, snarere enn å avfeie helt legitime bekymringer.

