Analyse av mobiltelefondata antyder at et høysikkerhetslaboratorium i Wuhan ble stengt ned i oktober som følge av en «farlig hendelse».

En privat analyse av lokaliseringsdata for mobiltelefoner påstår å vise at høysikkerhetslaboratoriet Wuhan Institute of Virology – kjent for å studere coronaviruser – ble stengt ned i oktober, ifølge tre kilder kjent med saken som NBC News har snakket med.

Rapporten konkluderer med at det ikke var noen mobiltelefonaktivitet i laboratoriet fra 7. oktober til 24. oktober 2019, og at det kan ha skjedd en «farlig hendelse» der en gang mellom 6. og 11. oktober.

Det er ingen direkte bevis for at laboratoriet ble stengt ned, eller for teorien om at viruset unnslapp laboratoriet ved en feiltagelse.

Tidligere enn antatt

Analysen antyder at pandemien begynte «tidligere enn først rapportert» og «støtter at covid-19 stammer fra Wuhan Institute of Virology.»

Analysen gir derimot ikke et direkte bevis for påstanden, ettersom den kun inkluderer en liten brøkdel av mobiltelefonene som kan forventes i et anlegg som sysselsetter hundrevis av mennesker.

Det første kjente tilfellet av coronaviruset i Kina kan spores tilbake til 17. november, men noen forskere begynner nå å stille spørsmål ved den tidslinjen, gitt at en sak er dokumentert i Frankrike allerede i desember 2019.

Skeptisk

Amerikanske etterretningsbyråer har vurdert rapporten, men har ikke kunnet stille seg bak konklusjonene, ifølge to høytstående amerikanske tjenestepersoner.

Hvis det en slik nedstenging fant sted, som ikke er bekreftet, kan det sees på som bevis på hypotesen som har blitt etterforsket av amerikanske etterretningsorganer og henvist til av personer i Trump-administrasjonen: At det nye coronaviruset stammer opprinnelig fra Wuhan Institute of Virology og slapp ut som følge av en ulykke.

Men dette er kun et av flere scenarier som amerikanske etterretningsorganer vurderer. Mange forskere er skeptiske til teorien og hevder at den mer sannsynlige forklaringen er at viruset ble overført til mennesker fra dyr i et våtmarket i Wuhan – en hypotese som Verdens helseorganisasjon (WHO) stiller seg bak.