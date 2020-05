annonse

annonse

EUs utenrikssjef Josep Borrell mener det er på tide at Unionen står mot supermakten Kina for å hindre at landet kan spille EU-land ut mot hverandre.

Kina deler ikke Europas respekt for menneskerettigheter, nettsikkerhet eller havretten, skriver Borrell i en kronikk i flere europeiske aviser lørdag.

Kritikken hans kommer etter noen trøblete uker for forholdet mellom EU og Kina, der Brussel to ganger har blitt anklaget for å gi etter for press fra Beijing.

annonse

– Å utvikle en felles EU-tilnærming overfor supermakter er aldri noen lett oppgave, skriver EUs utenrikssjef.

– Og tilfellet Kina er ikke noe unntak. Dessuten legger ikke Kina skjul på at landet noen ganger spiller på disse ulikhetene. Men det må da være opp til oss europeere å opprettholde den nødvendige kollektive disiplinen, skriver Borrell.

Kinesiske interesser

EU har slitt med å tilpasse seg Kinas nye selvsikre utenrikspolitikk under president Xi Jinping. Noen EU-land mener at man må kjøre en hard linje overfor Beijing. Andre EU-land mener at man må trå varsomt. Kina har blant annet investert stort i infrastrukturprosjekter for å innsmigre seg i Øst-Europa.

Borrell trekker fram en strategivurdering som EU la fram i fjor, der Unionen definerer Kina som «en systematisk rival som fremmer alternative styringsmodeller».

annonse

Koronapandemien har forverret EUs vansker. I starten på krisen sendte Europa hjelp til Kina, der viruset først dukket opp, men uten at det ble gjort noe stort av det.

Viruskritikk

Da viruset inntok Europa for fullt, ble EU overrasket av et Kina som viste seg fram med å sende masker og annet beskyttelsesutstyr, samtidig som Kina anklaget EU for å gjøre for lite for å hjelpe europeerne.

I et tildekket stikk til Kina skriver Borrell at det er ytterst nødvendig i en krise å unngå «politisering av akutt medisinsk bistand», og han oppfordrer EUs medlemsland til å ikke være naive.

– Vi må gå fremad sammen, basert på en realistisk vurdering av Kinas strategiske hensikt og EUs felles interesser, skriver Borrell.

Kronikken hans er kommet etter at EUs ambassadør til Kina ga etter for press fra Beijing om å sensurere en kronikk som skulle publiseres i kinesiske medier. Artikkelen, som ble trykket i avisen China Daily, unngikk henvisninger til at koronavirusets opprinnelse var i storbyen Wuhan.

annonse

Under en måned tidligere ble EU anklaget for å utvanne en rapport om koronavirus-desinformasjon for å gjøre den mindre kritisk overfor Kina, selv om EU-embetsfolk anstrengte seg for å avvise anklagene.