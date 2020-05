annonse

Christian Tybring-Gjedde får mye kritikk etter stortingsfeiden med Høyres Ine Marie Eriksen Søreide. Eivind Trædal stempler Frp-politikeren som «fremmedfiendtlig».

Ordskiftet tok en personlig vending da Christian Tybring-Gjedde (Frp) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) diskuterte innvandring på Stortinget tirsdag.

Det hele begynte med at Tybring-Gjedde ville ha svar på om Søreide er stolt av at Norge skal ta imot 3.000 kvoteflyktninger, og han lurte på om utenriksministeren selv omgås flyktninger i sitt nabolag.

– Det kan faktisk være fordi jeg har en litt annen innstilling til mennesker som kommer fra et annet sted enn det representanten legger for dagen. Det fokuset Tybring-Gjedde har, er problemfokus, sa Søreide til Tybring-Gjedde, som forlot Stortinget i protest.

«Persilleblad»

I ettertid har mange venstreorienterte moret seg på sosiale medier, og rasiststempelet mot Tyrbing-Gjedde har sittet løst hos mange. MDGs Shoaib Sultan kalte Frp-politikeren et «snøfnugg» fordi han forlot debatten.

Minerva-kommentator Jan Arild Snoen stemplet Tybring-Gjedde et «persilleblad», og ba han søke jobb hos nyhetskanalen Russia Today fordi han «slenger dritt om alle andre».

– Kan ikke dette persillebladet som slenger dritt om alle andre, men selv ikke tåler det minste, finne på noe annet enn å sitte på Stortinget og sykle rundt med vaser? Jeg hører at RT (Russia Today) betaler avdankede vestlige politikere ganske bra som «kommentatorer”.», skrev han.

Kan ikke dette persillebladet som slenger dritt om alle andre, men selv ikke tåler det minste, finne på noe annet enn å sitte på Stortinget og sykle rundt med vaser? Jeg hører at RT betaler avdankede vestlige politikere ganske bra som "kommentatorer". https://t.co/Yh9nb5utcr — Jan Arild Snoen (@jasnoen) May 12, 2020

Fremmedfientlig

Også Eivind Trædal har skrevet flere innlegg på sosiale medier om debattfeiden på stortinget. Han mener Tybring-Gjedde bør beklage til seg selv for å være fremmedfiendlig.

– Jeg synes i grunn det er skammelig hvordan Christian Tybring-Gjedde stadig vekk antyder at han selv er fremmedfiendtlig. Det er en stor belastning for Christian Tybring-Gjedde. Han burde be seg selv om unnskyldning, skriver han på Twitter.

MDG-politikeren har fått mye støtte etter Twitter-innlegget.

Har ikke Tybring-Gjedde selv antyda dette i en årrekke? pic.twitter.com/lALsiun96b — Eivind Trædal (@eivindtraedal) May 14, 2020

Det finnes også de som ønsker at Høyre-politikere skulle omtalt Tybring-Gjedde i enda hardere ordlag. Twitter-profilen Forsberg virker å være irritert for at «sosialdemokrater» i Norge blir stemplet som kommunister.

– Ny regel til Høyrefolk: Hvis dere ikke kan si rett ut hva Christian Tybring-Gjedde er, så får dere nesten slutte å strø om dere med «sosialist» og «kommunist» som skjellsord også. Særlig når dere omtaler sosialdemokrater.

– Høyrefolk når noen helt åpenbart er rasist som hyller fascister: «Det kan synes som om den høyst ærede representanten og jeg har noe forskjellig verdisyn», tvitrer han.

Høyrefolk når noen vil ha litt høyere toppskatt: "KOMMUNIST! STALIN! MAO! POL POT!" Høyrefolk når noen helt åpenbart er rasist som hyller fascister: "Det kan synes som om den høyst ærede representanten og jeg har noe forskjellig verdisyn." — Forsberg™ (@forsberg) May 14, 2020

Les også: Trædal fikk panikk og «tisset på seg» da han diskuterte med Helge Lurås i Dagsnytt 18

Valgte Dagbladet

Frp-politiker Tybring-Gjedde har i ettertid valgt nettstedet Dagbladet.no som det beste stedet for å kommentere hans versjon av saken.

– Jeg hadde håpet og forventet at utenriksministeren relativt enkelt ville ha beklaget ovennevnte verbale angrep på meg og at vi raskt kunne forsones. Det har ikke skjedd. At ulike medier bruker alt de har av kraft for å gjøre utenriksministeren til offeret i denne sammenheng er som forventet, men det kan jo hende at Ine Marie Eriksen Søreide en sjelden gang kan ha trådt litt skjevt, skrev han i et langt innlegg publisert på nettstedet.

Dagbladet har valgt å ikke publisere Tybring-Gjeddes kommentar på avisens egen Facebook-side.