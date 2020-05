annonse

annonse

Antallet tilfeller av andre smittsomme sykdommer har falt kraftig under koronakrisen. Ved inngangen til april var det 69 prosent færre sykdommer enn vanlig.

Tallet framkommer i en studie som Folkehelseinstituttet har publisert i Tidsskrift for den norske legeforeningen, skriver Bergens Tidende.

Norske leger og laboratorier plikter å registrere alle tilfeller av en liste på 72 smittsomme sykdommer i et nasjonalt register. I mars var det halvparten så mange rapporterte tilfeller og ved inngangen til april 69 prosent, sammenlignet med gjennomsnittet de siste tre årene.

annonse

For seksuelt overførbare sykdommer ble det registrert 62 prosent færre tilfeller enn vanlig. For mat- og vannbårne sykdommer, som for eksempel E. coli, var reduksjonen 71 prosent.

Forskerne kan imidlertid ikke slå fast at det er tiltak og restriksjoner fra myndighetene som er hovedårsaken. Det kan like gjerne skyldes at færre søker legehjelp eller at laboratorier prioriterer koronaprøver framfor andre sykdommer.