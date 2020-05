annonse

Listhaug vil ikke være med på at sosioøkonomiske faktorer er opphav til problemene i Oslos drabantbyer.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug er sterkt bekymret for den siste tidens kriminalitetsproblemer på Oslos ytre østkant. Deler av hovedstaden har vært scene for flere gjengopprør og grov vold den siste tiden, selv under coronakrisen.

– Svenske tilstander ble jo latterliggjort da jeg kom med det under valgkampen i 2017, dette var jo ikke noe problem. Så har man sett i ettertid da det kom til overflaten, at det bidro til å skape debatten i Sverige. Situasjonen der er verre enn noen gang, sier Listhaug til Nettavisen.

– Det er helt åpenbart at det går i feil retning, og at vi har en ungdomskultur i deler av Oslo som er sterkt bekymringsfull, sier den frittalende politikeren videre.

Gutter fra minoritetsmiljøer

Listhaug vil ikke være med på at problemene kommer av lave inntekter, trangboddhet, manglende fritidstilbud og sviktende utdanning og skolegang. Hun understreker at vi ikke kan feie under teppet at det handler om gutter fra minoritetsmiljøer.

– Og disse gjengene stopper ikke opp selv om det er korona. Det har vært mange saker som skjer her i Oslo nå som jeg har fått med meg. Ungdommene reiser til andre deler av byen, tar telefonen fra folk og banker dem opp. Det er en helt uakseptabel situasjon.