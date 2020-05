annonse

Regissør, serieskaper, dramatiker, manusforfatter og produsent Per-Olav Sørensen mener kulturlivet må være åpne om hva deres rolle er.

– Kjære kulturminister Abid Raja, du har fått huden full for å ikke forstå oss i kulturlivet. Det er forsåvidt greit, siden du faktisk ikke gjør det.

– La meg prøve å forklare ved å slenge ut et ord som vi i kulturlivet mistrives med: «Næring», skriver han i Dagbladet.

Så forteller han at kulturarbeidere liker å omtale seg selv på en høytsvevende måte. De skiller seg imidlertid ikke ut fra andre som har jobb.

– Ja, for det er akkurat det kulturlivet er, men vi hater å snakke om det. Vi skal ofte begrunne vår pure eksistens med «kunstens kall», «føde for sjelen», «kulturarv», «åndelig føde» eller noe i den duren. For den gjengse politiker som deg er ikke dette prioriterte satsingsområder, akkurat. Politikere tenker jo «næring», «arbeidsplasser», «momstilfang», «nyskapning», «innovasjon», «omsetning», «eksport» og så videre.

Det er ikke alltid «kulturstedet» er lønnsomt, men de tiltrekker mange mennesker, de fyller restaurantene og pubene, handler i butikkene og tar taxi hjem. Han bruker hjembyen Moss som eksempel, før de fikk kulturhus, dro folk til Oslo eller andre steder. Men nå har byen angivelig et levende uteliv.

Men på grunn av virussmitte så er det satt en begrensing på 50 mennesker, Sørensen sier at det betyr store tap. Det gir også store ringvirkninger for andre. Kultur er næring.

– Til sist, kjære kulturkolleger, vi må slutte å framstille oss sjøl som en gjeng engler som skal gi folket næring til sjelen. Ingen politikere gidder å høre på oss. Vi er ikke kaka. Vi er ikke pynten på kaka. Vi er ikke med i oppskriften på kaka en gang når kulturminister Raja skal slåss for corona-millioner innad i regjeringa. Verken han eller noen andre ser i vår retning fordi vi går i et kostyme som ligner mistenkelig på en usynlighetskappe. Det er like greit å kle av seg, se politikerne i øynene og fortelle hvem vi egentlig er, skriver han.