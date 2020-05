annonse

Nasjonalsangen «Ja, vi elsker dette landet» ble sunget over hele landet klokka 13 på årets 17. mai. Både statsministeren og kongefamilien deltok i syngingen.

Statsminister Erna Solberg (H) og hennes mann Sindre Finnes møtte opp i finstasen utenfor statsministerboligen for å synge nasjonalsangen sammen med hele landet.

På Slottsplassen kom hele kongefamilien ut for å synge like etter salutter på Forsvarets anlegg var over. Første, sjuende og åttende vers av nasjonalsangen ble sunget på Slottsplassen.

At nasjonalsangen skulle synges samtidig, ble presentert av regjeringen tidligere denne uken.

Koronapandemien har redusert årets 17. mai-feiring. I Oslo skal ingen skolekorps og skolebarn marsjere over Slottsplassen og vinke til kongefamilien i år. Barnetog over hele landet er avlyst.

Barnetoget er avlyst og passerer ikke Slottsplassen i år. Hele kongefamilien dukket likevel opp på slottsbalkongen og sang nasjonalsangen.

Slottsplassen er stengt av for publikum i år, men det er gjort unntak for enkelte fanebærere som representerer en håndfull skoler. Det Norske Solistkor og Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps var også på plass.

Slottet har holdt kortene tett til brystet angående kongefamiliens planer for 17. mai i år, og det har vært knyttet spenning til om de tradisjonen tro kom til å komme ut på balkongen.

Like før klokken 13 kom hele familien ut og sang nasjonalsangen sammen med resten av folket.

Som et plaster på såret for at årets barnetog ble avlyst, har Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) tatt initiativ til at barn kunne tegne sine beste 17. mai-minner. Over tusen tegninger er skannet, sendt digitalt og skrevet ut, og disse ble overlevert på Slottsplassen. Adjutanter kom ned fra Slottet og mottok tegningene på vegne av kongen og dronningen.

– På vegne av alle skoleelevene som skulle ha gått i tog her i dag, vil jeg gjerne ønske gratulerer med dagen, sa Oslo-ordføreren i en kort tale, før kongefamilien gikk inn igjen cirka 13.20.