Vi skal prise oss lykkelige for at vi har arvet dette fantastiske landet. Vi i Fremskrittspartiet mener at Norge ikke hadde vært det samme uten de som kom før oss, og de som fortsatt lever blant oss i dag. Det er viktigere enn noen gang å elske sitt eget land, prioritere det norske folks interesser, og sette Norge først.

Det er mange ting å være stolt av i Norge i dag. Takket være hardtarbeidende nordmenn har vi en velferd vi nyter godt av hver eneste dag. Dessverre er ikke kampen for Norge over. Suvereniteten angripes stadig med forsøk på å innlemme nasjonen inn i det udemokratiske og overbyråkratiserte EU. En union som ønsker å ruinere norsk natur med vindturbiner, og ønsker at norske skattebetalere skal betale for at Europa får tilgang på billigere strøm. En union som fremmer naiv og liberal innvandringspolitikk. Alt dette samtidig som våre eldre som har bygget vårt land, på urettferdig vis blir nedprioritert økonomisk.

Det er uverdig at de eldre som har bygget landet skal slite med økonomien i sine eldre dager. Fremskrittspartiet var eneste parti som stemte mot pensjonsreformen, mens de andre partiene stemte for det såkalte pensjonsranet. Mange av de samme stemmer i tillegg for en naiv og liberal innvandringspolitikk med massive følger for vår kultur og nasjonale fellesskap.

Innvandringspolitikken må bli langt strengere, der EU ikke kan få overstyre vårt land og folk. Våre storbyer kan ikke akseptere økende segregering og delbydeler der norsk kultur blir tilsidesatt. I Norge er det norsk kultur som gjelder. I Norge bevarer vi norsk natur. I Norge tar man vare på de som har arbeidet og kjempet for folk og fedreland.

I dag feirer vi norsk kultur, norsk suverenitet og alt det som gjør Norge til Norge. Det skal være lov å feire og være glad i Norge, 365 dager i året.