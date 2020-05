annonse

annonse

Dette er et uttrykk som ble brukt for å skildre modige soldater som under første verdenskrig ble ledet av inkompetente generaler.

Jeg har nettopp sett sentralbanksjefens videotale fra 12. mai. Ifølge Olsen er det verste over og vi kan vente oss en ganske rask retur til normale tilstander allerede i 2022. Olsens tale er lite konkret og ordene «tror og håper» dukker opp gjentatte ganger.

Faren er at vi undervurderer de utfordringene vi har foran oss. Olsen skylder alt på koronaviruset og nevner ikke høye gjeldsnivå en eneste gang i talen. Og når han snakker om null renter så er det for å påpeke at det er gunstig for låntagere. Ikke et eneste ord om ulempene dette skaper for sparere.

annonse

Les også: Nullrente og konsekvenser – medaljens bakside

Olsen viser frem figurer som beskriver det kraftige fallet, men som også viser en rask oppgang. Hans tro er at det verste er over og at ting snur «i løpet av våren». Det vil si i løpet av et par tre uker.

En mer nøktern beskrivelse av norsk fastlands økonomi og utsikter burde ta for seg det faktum at koronakrisen utløste et annet latent problem, nemlig skyhøye gjeldsnivå blant husholdninger, kommuner og foretak. Pluss at staten skal øke dramatisk bruken av oljepenger og de konsekvenser dette får.

Sentralbanksjefen burde også advare folket om at den usedvanlig ekspansive økonomiske politikken som føres har negative konsekvenser, spesielt for sparere. Men det ser ut som disse «løvene» kan ofres.

annonse

Les også: Inflasjon – finansviruset som dreper sparing

Alt i Olsens verden synes å være «V»-formet. Rask nedtur etterfulgt av en nesten like rask opptur. Innretter man hverdagen etter en slik plan lever man farlig. Uttrykket «lav lenge» benyttes om renten, men kan også benyttes om økonomisk vekst, sysselsetting, lønnsvekst og så videre.

Vi har en krise i realøkonomien utløst av koronaviruset og forsterket av gjeldsnivået. Den absolutt største utfordringen er at veksten i velstand de siste årene har vært kredittbasert. Det er på tide at vi innser dette og innretter oss deretter før inkompetente «generaler» tar knekken på alle løvene. Problemet er gjeld og løsningen er ikke mer gjeld.