02.11: NTB skriver: To menn i 20-årene er pågrepet etter vold i Munkedamsveien i Oslo. To menn i 20-årene er sendt til legevakt med hodeskader, påført med flaske og dørhåndtak.

Politiet meldte om slåssingen på Twitter klokka 1.24 natt til søndag, der både andre i leiligheten i Oslo og naboer skal ha meldt inn om slåssingen.

– Fire menn i 20-årene var involvert i voldelighetene i leiligheten i Munkedamsveien, to av dem ble slått med flaske og et dørhåndtak som var blitt revet løs i leiligheten, sier operasjonsleder Line Skott til NTB.

03.08: NTB skriver: Over hele landet har russ og ungdom trosset forbud og samlet seg i store grupper ute natt til 17. mai. Politiet er kalt ut flere steder etter meldinger om bråk.

Oslo-politiet opplyser til NTB at de får inn meldinger om ansamlinger, men at det ikke er så mye de kan gjøre med det, og at det foreløpig ikke er noen alvorlige episoder knyttet til russen.

01.52: NTB skriver: En mann i 70-årene døde etter brann i en enebolig i Brumunddal sent lørdag kveld.

Politiet i Innlandet bekrefter dødsfallet på Twitter klokka 0.53 natt til søndag.

– Vi fikk melding 23.34 fra en nabo om brannen i eneboligen, som ligger i et boligfelt i Brumunddal. Årsaken er det for tidlig å si noe om, sier operasjonsleder Per Solberg til NTB.