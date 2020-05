annonse

Det føderale kriminalpolitiet (BKA) i Tyskland advarer om at høyreekstreme prøver å bruke de pågående koronademonstrasjonene i landet til sin fordel.

Opptøyene i landet startet opprinnelig med en håndfull personer som demonstrerte mot landets koronarestriksjoner, men har i de siste ukene tatt seg opp til å samle tusenvis.

– Høyre-leiren føler seg stadig mer tiltrukket av demonstrasjonene, sier en talsperson for BKA til den tyske avisen Frankfurter Allgemeinen SonntagsZeitung. Det påpekes at det ikke er beviser for «koordinert infiltrasjon av høyreekstreme», men det er ifølge politiet «tydelig at de prøver å utnytte situasjonen i propagandaøyemed».

Generalsekretær Paul Ziemiak for Det kristendemokratiske partiet CDU advarer om at «det setter samfunnet i fare om demonstrasjoner blir infiltrert og misbrukt av ekstremister».

Han støttes av nestleder i partiet Thorstein Frei som sier han er bekymret for den «veldig store graden av aggresjon og vilje til å bruke vold».

Over 5.000 samlet

I tillegg til ekstremister, besto helgas demonstrasjonene besto i stor grad av mennesker som er imot nedstengningen av Tyskland, konspirasjonsteoretikere og vaksinemotstandere, skriver AFP.

I Stuttgart samlet over 5.000 mennesker seg, mens 1.500 deltok i Frankfurt og rundt 1.000 i München.

– Korona er falskt, sto det på en plakat i Stuttgart, mens en annen ropte slagord mot isolasjon, masker, sporing og vaksiner.

I Berlin ble 200 personer pågrepet etter at det oppsto krangel, mens i Hamburg oppsto det et sammenstøt mellom konspirasjonsteoretikere og personer som demonstrerte mot nedstengningen.

Oppfordret til deltakelse

Undersøkelser gjort av Frankfurter Allgemeinen SonntagsZeitung viser at høyreekstreme partier oppfordrer sine støttespillere til å delta i demonstrasjonene.

Der blant skrev partiet Den tredje vei på sin hjemmeside at det er «tyskere som vil ende systemet og vil ha en endring. Vi må sørge for at denne endringen går mot tysk sosialisme».

Høyre og det nynazistiske partiet NDP har også oppfordret sine medlemmer om å delta i protestene, ifølge avisa.

