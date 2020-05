annonse

100 millioner bistandskroner er nok forsvunnet.

Det mener politiadvokat Eivind Kluge ved Oslo politidistrikt, om den nylig avdekkede bistandssvindelen. Han stiller også spørsmål om kontroll, når det dreier seg om et så stort pengebeløp.

– Jeg har ikke detaljkunnskap om hverken bank- eller bistandssektoren, så jeg vet ikke hvordan de vanligvis jobber med så store pengeoverføringer som dette. Men i etterpåklokskapens lys så kan man si at det kanskje er det uheldig å overføre så store pengebeløp uten ytterligere kontrollmekanismer. Det har Norfund vært inne på selv i en pressemeldingen, sier Kluge til Bistandsaktuelt.

Kluge er tilknyttet i seksjon for finans- og spesiallovgivning, og har jobbet med slike saker før. Han bemerker at svakheten ofte ligger i at man baserer seg utelukkende på e-post og deretter overfører penger til en konto. I denne saken skulle Norfund donere 100 millioner kroner til et firma som driver med mikrokredittinstitusjon i Kambodsja, men i en e-post ble det instruert at transaksjonen skulle gå til en bankkonto i Mexico. Dernest skal det ha blitt sendt en e-post til mottaker om at overføringen ville bli forsinket på grunn av virusutbruddet. Dette gav svindlerne tid. Transaksjonen på 100 millioner kroner ble ikke fulgt opp. Kontrollrutinene var ikke på plass.

Det også ofte ønskelig at pengeoverføringer går raskt

– Bankvesenet legger rette for det. Det utnytter de kriminelle. Før svindelen blir oppdaget er pengene sendt og kanskje ført videre allerede, sier han.

– Pengene fra Norfund ble i første omgang overført til Mexico. Tror du det er noe mulighet for å få disse pengene tilbake?, spør Bistandsaktuelt.

– Vi må jo prøve, men erfaringsmessig er det små muligheter nå. Vi har sett i andre saker at man benytter seg av en eller form for hvitvaskingsnettverk. Pengemulldyr, «money mules» er et begrep som brukes internasjonalt. Kontoene som blir brukt opprettes ofte utelukkende for å kunne transportere pengene videre på en måte slik at man ikke kan følge pengesporet. Enten fordi det går videre i mange ledd, eller fordi det tas ut i kontanter eller kjøp av varer. Det kan også være begge deler, svarer Kluge.

Kluge sier at de jobber opp mot Interpol, men at det er formelt og tar lang tid. Deres erfaring er at de sjelden kommer frem til noe. Om de er heldige, så stopper det som regel ved en hvitvasker.

– Vi følger pengesporet og så gjør man en slags digital åstedets undersøkelse. Det holder vi på med nå på serverne der epostene har vært sendt fra. Erfaringsmessig er de kriminelle flinke til å bruke anonymiserte tjenester og opprette egen eposter bare for dette formålet. Det er dessverre slik at det er veldig lett å skjule seg på internett.

