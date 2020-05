annonse

Politiet melder om slagsmål flere steder på det sentrale Østlandet. I flere av tilfellene dreier det seg om berusede ungdommer.

I Oslo skal en person ha mistet en tann under et basketak på Jernbanetorget. To personer er kjørt til arresten, ifølge NTB.

– Vi var raskt på stedet, og da hadde det roet seg, men vi blir på stedet litt for å finne ut om dette er noe vi må gå videre med, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

En person skal også være kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang etter å ha blitt utsatt for vold på en buss ved Oslo lufthavn, skriver politiet i øst på Twitter.

#Gardermoen Flere politipatruljer vært på Oslo lufthavn etter melding om slagsmål på en buss. En person utsatt for vold. Ivaretatt av helse og kjørt Ahus. Ukjent skadeomfang. Politiet snakket med flere vitner på stedet, og det opprettes sak på forholdet. — Politiet i Øst (@politietost) May 18, 2020

Troms politidistrikt melder på Twitter om at de måtte bevæpne seg etter meldinger om en mann som truet andre med øks inne på et hotell i byen. Ingen skal ha kommet fysisk til skade.

#Tromsø: Bevæpna patruljer rykket ut til et av byens hoteller etter melding om truende mann med øks inne på hotellet. Politiet fikk raskt kontroll på mannen. Ingen ble skadet. Politiet starter etterforskning og sørger for at involverte blir ivaretatt. — Troms politidistrikt (@polititroms) May 18, 2020

Ber foreldre om å ta grep

VG rapporterer at politiet har fått melding om at 100 til 200 ungdommer er samlet et sted i Son i Vestby. Ambulansen på stedet melder om totalt kaos, og politiet ber foreldre ta kontakt med sine ungdommer.

– Nå må foresatte ringe ungdommen sin. Det er beste løsning, sier operasjonsleder i politiet i Øst Terje Marstad til VG.

Maktesløst politi

Han forklarer at de får inn flere meldinger enn hva de klarer å håndtere. De har rett og slett ikke ressurser til å rekke over alt. Politiet har fått meldinger om bråk i Lørenskog, Nesodden, Drøbak og Son, i tillegg til problemene i Oslo by.

– Det er ganske likt her og. Mye beruset ungdom, amper stemning, tendenser til slagsmål, og dette gjelder de både over og under alderen at de kan drikke lovlig, sier operasjonsleder i Oslopolitiet Per Ivar Iversen, om forholdene i hovedstaden.