I Danmark ble det meste stengt og i Sverige forble det meste åpent. Likevel er Sveriges økonomi nesten like hardt rammet som den danske.

I Danmark falt forbruket med 29 prosent og Sverige gikk det ned med 25 prosent, siden coronakrisen.

Resultatet overrasker forskerne, da de hadde trodd forskjellen skulle være mer enn fire prosent. Det var det inntrykket en fikk, at i Sverige levde de som normalt, mens i Danmark var det unntakstilstand. Årsaken kommer nok av at folk er forsiktige med å forbruke mye i urolige tider.

– Lærdommen her er, uansett om en lukker ned samfunnet eller lar det være åpent, så får man likevel en kraftig økonomisk nedgang, sier lektor og medforfatter Asger Lau Andersen fra Københavns Universitet, til DR.

De sammenliknet kortbruk i begge landene i perioden 11. mars til 5. april. De undersøkte 860 000 kunder, og sammenliknet det med samme periode i fjor.

Eldre svensker hadde et større fall i forbruket enn samme aldersgruppe i Danmark. Men de var også en mer sårbar gruppe i Sverige. Andersen understreker at en forskjell på fire prosent i andre sammenhenger ikke er en bagatell, men ikke når en skal sammenlikne forbruket i et åpent land og i et lukket land.

