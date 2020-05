annonse

En overraskende kjennelse av Tysklands grunnlovsdomstol har ført til alvorlig frykt for at EU kan begynne å slå sprekker.

Irish Times melder at en forsinket dom fra en gammel juridisk kamp kan true EUs juridiske system. En gruppe tyske akademikere, inkludert den tidligere lederen for høyrepartiet partiet Alternative für Deutschland, Bernd Lucke, satte i gang en juridisk prosess i 2015 for å utfordre statsobligasjonsinnkjøpsprogrammet til Den europeiske sentralbanken (ECB).

Under eurokrisen kjøpte ECB gjelden til økonomisk svakere EU-land for å redusere lånekostnadene deres og redde dem fra trusselen om en nedadgående gjeldspiral, og påla nasjonale sentralbanker å gjøre det samme. Lignende tiltak har blitt iverksatt under den nåværende coronavirus-krisen.

Dette er et akuttiltak som har blitt tatt for å holde eurosonen sammen, ettersom store økonomiske ubalanser truer med å rive den fra hverandre. Men slike statsobligasjonsinnkjøpsprogrammer har lenge vært sterkt mislikt av tyske konservative, som mener det er skadelig for sparere og pensjonskasser.

Overraskende dom

Forrige uke kom den mektige tyske grunnlovsdomstolen med en uventet dom som ga saksøkerne medhold. Den fastslo at ECB ikke hadde foretatt en «proporsjonalitetsanalyse» av effekten av obligasjonskjøpspolitikken på «offentlig gjeld, personlig sparing, pensjons- og pensjonsordninger, eiendomspriser og å holde flytende av økonomisk ikke-levedyktige selskaper.»

Domstolen instruerte den tyske sentralbanken om å slutte å kjøpe statsobligasjoner, hvis ECB ikke gjør en slik utredning innen tre måneder.

Trussel

Kjennelsen skapte umiddelbart frykt i Brüssel for at den ville sette det pågående pan-europeiske statsobligasjonsinnkjøpsprogrammet i fare, som vil føre til en kollaps i det italienske gjeldsmarkedet.

Dette er farlig for eurosonen, men potensielt enda mer ødeleggende for europeisk lovgivning. Visse frykter nå at dommen kan føre til at EUs juridiske arkitektur bryter helt sammen.

Tidligere kjennelse

Den tyske domstolen fastslo at den stod fritt til å ignorere en tidligere kjennelse fra EU-domstolen (ECJ) om spørsmålet om lovligheten rundt stasobligasjonskjøp fordi «EU-domstolen overskred sitt rettslige mandat.»

Kjennelsen strider derfor med det hellige juridiske konseptet i EU om at ECJ-kjennelser står over nasjonale domstoler når det kommer til EU-lovgivning, og at EU-domstolen er den endelige myndighet til å avlegge dom i slike anliggender.

– Saken går helt til hjertet, helt til selve basen til EU. Unionen er basert på enhetlig tolkning og anvendelse av loven. Ellers har vi ingen union, sa en ikke-navngitt EU-tjenestemann om kjennelsen.

Jurisdiksjon

Den tyske domstolen avla dommen fordi den «skled gjennom døren til tilskrevet kompetanse», ifølge tjenestemannen, som refererte til det faktum at EU-medlemsland gir EU-institusjonene noen juridiske makter, men samtidig beholder andre for seg selv.

Den tyske grunnlovsdomstolen mente den hadde myndighet til å avlegge dom fordi EU-domstolen hadde forvillet seg fra sin jurisdiksjon til en arena for nasjonal suverenitet. Dette er i strid med EU-traktater, som stipulerer at EU-domstolen er den siste rettslige instans for EU-lovgivning – inkludert å bestemme hvor grensene for EUs institusjonelle makter ligger.

Begrensede muligheter

EU vurderer nå sine muligheter fremover, og vil vente på reaksjonen fra den tyske regjeringen, før unionen tar stilling til om den skal sette i gang en rettslig prosess mot Tyskland for brudd på EU-lovgivning.

Men grunnleggende rettslige prinsipper binder både Brussel og Berlins evne til å vike eller gjøre kompromisser. I henhold til prinsippet om domstolenes uavhengighet, er den tyske regjeringen maktesløs til å blande seg inn i kjennelser til tyske domstoler.

«Evighetsklausulen»

Mens den tyske republikken har endret sin grunnlov flere ganger for å tilpasse seg EU-lovgivning, finnes det ingen lett måte å løse denne juridiske tvisten, grunnet den tyske grunnlovens «evighetsklausul».

Bestemmelsen ble vedtatt i etterkant av Andre verdenskrig for å sikre at Tyskland aldri igjen kunne være et diktatur. Klausulen garanterer at visse bestemte juridiske prinsipper aldri kan endres.

Polen og Ungarn

Den tyske grunnlovsdomstolen er svært innflytelsesrik i regionen. Kjennelsen var musikk i ørene for EU-kritikere i Polen og Ungarn.

Disse landene kjemper allerede imot dommer fra EU-domstolen. Etter den tyske presedensen, kan nasjonale polske og ungarske domstoler ganske enkelt anse at EU-domstolen har overskredet sin makt, og dens kjennelser kan ignoreres.

Truet

EU er ikke en stat, så unionens juridiske håndhevingsmakt er begrenset. Det europeiske rettssystemet er derfor avhengig av frivillig etterlevelse av medlemsland og deres domstoler. Hvis ikke denne rettslige striden løses snart, kan situasjonen true grunnpilarene som underbygger europeisk lovgivning.

– Hvis nasjonale domstoler slutter å samarbeide, stopper hele systemet opp, sa Ronan McCrea, professor i konstitusjonell og europeisk rett ved University College London.