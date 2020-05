annonse

annonse

I det coronavirus-krisen knuser komfortable illusjoner og akselererer geopolitiske trender, må USA lede den frie verden i å utforme en mer demokratisk global orden når pandemien går over.

Daniel Twining, president for Det internasjonale republikanske instituttet (IRI), og Patrick Quirk, seniordirektør for strategi, forskning og Senteret for global innvirkning ved IRI, har skrevet et lengre essay om stormaktsrivalisering i tidsskriftet The American Interest. De diskuterer hvordan USAs geopolitiske strategi i stormaktkonkurransen med Russland og Kina burde se ut etter at pandemien er over.

De innleder teksten med å poengtere at covid-19-pandemien har inspirert en ny bølge av et gammelt kjent argument: At det demokratiske, frie markedssystemet som har lagt til rette for en tid med enestående global velstand og politisk frihet i flere tiår, alltid var dømt til tilbakegang. Den globale helsekrisen har kun fremskyndet bortgangen, i det autoritære rivaliserende systemer vokser frem.

annonse

Den fryktelige pandemien og opplagte mangler i vestlige demokratiers respons på krisen har skapt en strategisk åpning for autoritære stater, for å få fart på ambisjonene sine om å dekonstruere den frie og åpne verdenen som USA og landets allierte bygde etter 1989. Men pandemien har også belyst farene som autoritære stormakter utgjør, ikke bare for sine egne borgere, men også for resten av verden.

Autokratiske mangler

Twining og Quirk skriver at det tross alt var Det kinesiske kommunistpartiets undertrykkelse av medier, medisinsk og offisiell rapportering om coronaviruset i begynnelsen av utbruddet, som gjorde det til en global pandemi. På denne måten blir svakhetene til autoritære styringsmodeller avdekket av covid-19-krisen på en måte som verden ikke har sett på en generasjon.

Kinas autokratiske styresett gjorde at covid-19 gikk fra en potensiell håndterbar lokal epidemi til en global pandemi, som har kostet hundretusener av menneskeliv og ruinert levebrødet til milliarder. Situasjonen skaper likevel en strategisk mulighet for USA til å gi demokratiseringen av verden et nytt driv – for å beskytte åpne samfunn fra de autoritære kreftene som har satt den globale folkehelsen i fare.

annonse

Les også: Den sterkestes rett – tilbake til normalen

Tiden er nå inne for at USA og landets globale partnere implementerer en overordnet geopolitisk strategi, med fokus på å vinne ideologiske kampen mellom motstridende politiske systemer. Amerikanerne investerer mye ressurser i militære og kommersielle muskler for å konfrontere og avskrekke sine rivaler. En lignende investering må gjøres i den politiske konkurransen om hvordan land burde verden styres, fordi USA er tryggere når frie nasjoner er fremadstormende, ikke når autoritærismen har vind i seilene.

En ny nasjonal sikkerhetsstrategi

Twining og Quirk poengterer at USA vedtok en ny nasjonal sikkerhetsstrategi i 2018 som slo fast at stormaktkonkurranse var førsteprioritet, etter nesten to tiår med terrorbekjempelse som den dominerende strategiske linjen. Den kinesiske og russiske revisjonismen – deres innsats for å dekonstruere verden USA og landets allierte bygde etter Den kalde krigen – er den største faren for amerikansk nasjonal sikkerhet i dag.

Den nye amerikanske nasjonale sikkerhetsstrategien inkluderer likevel hvordan USA skal seire i den politiske dimensjonen i denne strategiske konkurransen. Dette er en alvorlig mangel siden Det kinesiske kommunistpartiet og Kreml forfølger sine egne politiske initiativer for å fremme sin autoritære visjon for verden, på bekostning av USAs demokratiske modell.

annonse

Les også: Det er på tide å inkludere Russland i en ny sikkerhetspolitisk ordning for Europa

De gjør dette med et strategisk mål: Å svekke Vesten og USAs allianse-systemer – og fylle det strategiske vakuumet etterlatt i kjølvannet av amerikanske retrett internasjonalt – for å gjøre verden trygg for autokratier. Dette utgjør en direkte fare ikke bare for USAs lederrolle i verden, men også for amerikanernes livsstil i USA.

En vellykket strategi for stormaktskonkurransen i det politiske domenet bør derfor ha som målsetting å bygge en verden der demokrati er den dominerende styringsformen, fordi det beste modellen for å levere fred og velstand for verdens borgere. Det er ikke tilfeldig at USAs nærmeste allierte er demokratier, eller at hver høyinntektsnasjon som ikke sitter på energirikdom er rettsstatssamfunn styrt av uavhengige og gjennomsiktige politiske institusjoner. Disse forholdene er også en sentral bidragsyter til amerikansk nasjonal sikkerhet og velstand.

Demokratiske partnere

Unge demokratier er mer sårbare for ondartet politisk innflytelse fordi de ennå ikke har sterk institusjonell kontroll mot sofistikerte politiske fremstøt fra eksterne aktører – som desinformasjonskampanjer, samt diverse former for politisk og økonomisk korrupsjon. Dette er en svakhet som Kina har utnyttet for å styrke sin strategiske innflytelse i Sør- og Sørøst-Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Derimot er modne demokratier sterkere og mer pålitelige allierte, som søker gjensidig fordelaktige økonomiske forhold, står imot økonomiske og politiske tilnærminger fra autokratiske stormaktsrivaler og gir utenlandsk bistand for å hjelpe land til å bli selvstendige i stedet for å søke avhengighetsforhold. En sentral årsak til at Kreml fortsetter sine aktiviteter i Ukraina er fordi et fritt og uavhengig Kiev – styrket av sterke demokratiske institusjoner, anti-korrupsjonstiltak og en fri presse – aldri vil være en del av Russlands innflytelsessfære, men heller en alliert av Vesten.

Les også: Dreiningen mot høyre i Europa har så vidt begynt

For å seire i enhver stormaktskonkurranse, trenger USA allierte og partnere. Amerikanernes strategiske mål kan derfor best oppnås ved å hjelpe vennlige demokratier til å bygge opp evnene for å tilfredsstille befolkningens behov, samtidig som å styrke motstandskraften til å beskytte seg mot russisk og kinesisk innflytelse. Suksessen måles med hvor effektivt USAs globale partnere klarer å tjene sine borgere og avvise opportunistiske forsøk fra Russland og Kina for å utvide sin illiberale innflytelse.

annonse

I stater hvor folk står fritt til å velge, er det mer sannsynlig at de velger å være en del av den frie verden enn et nytt russisk imperium eller en Kina-vennlig autoritær interessesfære.

En strategi basert på fire pilarer

Twining og Quirk har utarbeidet en handlingsstrategi for å seire i den politiske dimensjonen i denne stormaktskonkurransen, som hviler på følgende fire pilarer.

Én, motvirke skadelig autoritær innflytelse. USA bør etablere et globalt initiativ for å hindre kinesiske og russiske forsøk på å forme verdensordenen til fordel for dem. Dette skal aktivt fremme prinsippene om åpenhet, fri konkurranse og demokrati innen alt fra internasjonal handel til styringen av internett. Strategien for å oppnå dette målet må baseres på diplomati, bistandsordninger, media og informasjon, teknologi og handel.

Beijings og Moskvas strategier i utlandet innebærer å bruke finansielle og økonomiske insentiver for å vinne over vennlige eliter, omgå institusjoner gjennom personlige kontakter, undergrave den frie pressen og bruke desinformasjonsoperasjoner for å dreie sannheten til fordel for kinesisk og russisk makt – alt designet for å undergrave disse landenes uavhengige utenrikspolitikk.

Les også: – Coronavirus-pandemien gjør det klart, Europa må velge mellom USA og Kina

For å motvirke denne strategien, bør USA støtte journalister som jobber med å avdekke sannheten om utenlandsk sponset korrupsjon; hjelpe til med å styrke uavhengige nasjonale institusjoner som en motvekt mot utenlandsk kapring av politiske eliter; støtte frie og rettferdige valg for å sikre at regjeringer er ansvarlige ovenfor sine egne borgere i stedet for utenlandske makter; og forsterke markedsbaserte prinsipper for handel og investeringer for å sikre fri og åpen konkurranse i motsetning til autoritær statskapitalisme.

To, styrke demokratiet der det er mest sårbart. Denne strategien skal styrke demokratiet i land som er mest utsatt for autoritært press. Dette kan oppnås ved å anvende amerikanske diplomatiske og utenlandske bistandsressurser på en strategisk måte.

Amerikanske diplomater burde styrke lokale forkjempere for demokrati som presser på for demokratisk reform, og belyse anti-demokratiske aktørers forsøk på å undergrave slik fremgang gjennom lysskye avtaler eller desinformasjonsoperasjoner. Slike diplomatiske tilnærminger må være proaktive, regelmessige og aldri nøle med å skille riktig (frihetskjempere) fra galt (undertrykkende regimer og aktører som prøver å hindre demokratisk fremgang).

I land som ønsker demokrati som styringsform, burde amerikansk støtte ha to utfyllende formål. Én, å styrke det sivile samfunn, politiske partier og statelige institusjoner som kan bidra til å gjøre demokratiet sterkere – for å levere en håndfast fremgang til innbyggerne, samtidig som disse samfunnene blir mer motstandsdyktige mot innblanding fra Beijing og Moskva. En robust presse, et pulserende sivilsamfunn og gjennomsiktige institusjoner er bra for effektiv styring, holder ledere ansvarlige for sine handlinger og setter søkelyset på utenlandske forsøk på å blande seg inn i innenrikspolitikk.

Les også: Coronaviruset: Verdensopinionen samler seg mot Kina

For det andre, kan amerikanerne styrke kapasiteten til lokale aktører til å avdekke, eksponere og motvirke anti-demokratiske krefters forsøk på påvirke lokale forhold. Om det avdekker Kinas forsøk på å presse frem korrupte avtaler eller kapre lokale politikere, eller Kremls forsøk på å påvirke europeiske politiske partier, kan amerikansk bistand hjelpe lokale partnere til å gå på offensiven. Land som er mest sårbare for stormaktspress er ikke sterke og institusjonaliserte demokratier. I stater hvor borgere har en stemme og kan holde sine regjeringer ansvarlige, vil de ønske ledere som ikke selger landene sine til den høyeste utenlandske budgiveren.

Kina og Russland er mer i kapable til å penetrere land hvor maktpersoner ikke holdes ansvarlige for sine handlinger; der parlamenter ikke kan stille ledere til ansvar; der rettsstaten er ødelagt av politisering eller den utøvende makts angrep på den dømmende; der pressen ikke står fritt til å rapportere om maktmisbruk – inkludert om maktpersoners affærer med utenlandske makter. Amerikansk støtte til demokratiske institusjoner kan bidra til å styrke partnerland mot utenlandske autokrater som ønsker å injisere seg i deres politiske hverdag.

Mange lands politiske motstandsdyktighet blir nå testet av coronavirus-pandemien. Amerikansk støtte vil være kritisk for å hjelpe ledere som er berørt av pandemien til å effektivt håndtere de politiske konsekvensene av krisen. USA burde bidra med å legge til rette for et politisk rammeverk som vil føre til en rask forbedring av den massive økonomiske krisen som nå risikerer radikalisere politikken.

Tre, vinne krigen om idéer. Kina og Russland bruker en rekke sofistikerte metoder for å fremme overlegenheten til sine respektive styringsmodeller, samt å diskreditere fordelene med demokrati. Landene investerer milliarder av dollar i statseide globale mediekanaler som CCTV og Russia Today, så er det ingen lett prestasjon å vinne kampen om informasjonsnarrativet.

USA bør iverksette en aggressiv og vedvarende informasjonskampanje som kjemper for det liberale demokratiets overlegenhet og eksponerer de falske løftene til den autoritære varianten. Å vinne idéenes krig er viktig fordi det styrker personer som kjemper for demokrati i steder som betyr noe for USA, og motvirker amerikanske rivalers forsøk på å undergrave amerikansk ledelse.

Kombinert med denne statsdrevne kampen om å vinne informasjonsnarrativet, bør USA øremerke støtte til fri og troverdig media verden rundt for å presse tilbake mot desinformasjon. Det er på tide å tørke støvet av – og oppdatere – regelboken som USA brukte under Den kalde krigen, for å hjelpe befolkninger med å få nyheter fra uavhengige kilder, slik at de er mindre sårbare for propaganda.

Forsker: Pandemien viser at nasjonalstaten må tilbake i sentrum av det internasjonale systemet

En slik tilnærming betyr ikke å motvirke propagandaen med annen propaganda, men å styrke objektiv rapportering og analyse, og gjøre denne informasjonen tilgjengelig for alle, inkludert til innbyggere i Kina og Russland – bak Den store brannmuren og det Kreml kaller Russlands «suverene internett.» Dessverre har Vestens åpne samfunn gjort det mulig for Moskva og Beijing å gå på offensiven med desinformasjonsoperasjoner det siste tiåret, mens vestlige demokratier først og fremst har fokusert på defensive tiltak for å bekjempe utenlandsk sponset desinformasjon.

Det er på tide å gå på offensiven. Slike initiativ skal fortelle sannheten om grov politisk korrupsjon og maktmisbruk fra kinesiske og russiske ledere, samt å utfordre det dominerende narrativet i statlige medier som former russiske og kinesiske borgere til å tro at USA er fiendtlig mot deres nasjonale verdier og rike historier.

Politisk kontroll fra livslange ledere i Kina og Russland er basert på informasjonskontroll. Det finnes i dag digitale teknologier for å stikke hull i disse informasjonsboblene og hjelpe russiske og kinesiske borgere til å gjøre opp sin en mening om hva slags land de ønsker å bo i, og hva slags ledere de ønsker.

Fire, reformere internasjonale institusjoner som er kapret av autoritære stater. Beijings innflytelse over Verdens helseorganisasjon (WHO) har gjort enorme skader på organisasjonens troverdighet og kapasitet til å håndtere covid-19-pandemien, men problemet er ikke unikt til WHO.

Kinas stadig økende innflytelse innenfor en rekke FN-institusjoner undergraver tilliten til organisasjonens evne til å utøve sitt mandat på en meningsfull måte. Kina, verdens største krenker av internasjonale åndsverkslover, forsøkte å ta over «Verdensorganisasjonen for åndsverk» før en motkoalisjon av demokratiske nasjoner presset tilbake og fremmet en alternativ lederkandidat. Kina, en av verdens største menneskerettighetsbrytere, vant også nylig et sete i FNs menneskerettighetsråd.

Les også: Pandemien betyr spikeren i kista for dagens skjøre globaliserte handelsregime

Til tross for de opplagte manglene til disse internasjonale institusjonene er ikke nå tiden å vise ryggen til dem. Amerikansk lederskap er avgjørende for å sikre at FN og organisasjonens forskjellige organer respekterer og fremmer demokratiske prinsipper. Akkurat som USA må hindre rivalers forsøk på å presse andre lands innenrikspolitikk mot diktatoriske styreformer, så trenger amerikanerne å sikre at de samme motstanderne ikke omformer internasjonale organisasjoner i sitt eget autokratiske bilde.

Er vi villig til å risikere en ny global krise med Kina i lederstolen internasjonale organisasjoner? Hvis svaret er nei, så burde verdens demokratier lete etter nye løsninger forankret i ansvarlighet og åpenhet, samt trekke en klar linje mellom verdens demokratifellesskap som ønsker å løse globale problemer, og autokratiene som ønsker å profittere fra dem.

Déjà vu?

Twining og Quirk konkluderer med å poengtere at det var en annen tid da amerikansk lederskap og globalt demokrati så ut til å være i tilbakegang verden rundt, mens autokratiske krefter var i fremgang. Men i 1982 erklærte Ronald Reagan at «den fremtidige marsjen til frihet og demokrati vil legge marxist-leninismen på historiens skraphaug.»

Mindre enn et tiår senere var Sovjetunionen historie. Det var naturligvis ikke Reagans ord som avsluttet Den kalde krigen, men hans administrasjons fokus på ledelse innen demokrati og menneskerettigheter bidro til å styrke borgerne bak jernteppet til å frigjøre seg fra russisk imperialisme.

Les også: – Nordmenn, forbered dere!

I dag er vi ved et lignende kritisk veiskille i historien, ettersom coronaviruset tester politiske systemer og motstandsdyktigheten til styringsformer i hele verden. Ettersom viruset knuser komfortable illusjoner og akselererer historiske trender, må USA påta seg sitt historiske ansvar om å lede den frie verden inn i en mer demokratisk global verdensorden når covid-19-pandemien omsider tar slutt.