annonse

annonse

Koronaviruset spredte seg raskt jorden rundt fordi landene ikke kjempet sammen mot det, sier FNs generalsekretær til WHOs årsmøte.

– Vi har sett noe solidaritet, men veldig lite samhold, i håndteringen av covid-19, sa António Guterres da han åpnet møtet for medlemslandene i Verdens helseorganisasjon (WHO)

Fordi mange land har ignorert anbefalingen fra WHO, «har viruset spredd seg over verden og inntar nå det globale sør, der følgene kan bli enda mer ødeleggende», sa Guterres i en videomelding fra New York. Han ber landene gi mer penger til WHO, slik at FN-organet kan hjelpe utviklingsland.

annonse

Gransking

Covid-19-pandemien er naturlig nok hovedsak på det to dager lange møtet. Et vanskelig spørsmål kan bli ønsket om en uavhengig gransking av virusutbruddet, som startet i den kinesiske millionbyen Wuhan.

EU og Australia leder an i en gruppe på 120 land som vil ha en slik gransking. Kina har så langt ikke ønsket en slik gransking velkommen, og har advart Australia om at forholdet dem imellom kan bli skadelidende.

I et utkast til resolusjon fra koalisjonen nevnes ikke Kina ved navn, men landene krever en upartisk, uavhengig og omfattende evaluering av den internasjonale responsen på pandemien. En avstemming om dette er ventet tirsdag.

Taiwan

I utgangspunktet skulle pandemien være eneste tema på årsmøtet, men krangling om Taiwans status har fått mye plass i oppkjøringen. Også her er Kina en sentral aktør og en vesentlig kilde til uenighet.

annonse

Taiwan, som formelt går under navnet Republikken Kina, er bare anerkjent av et fåtall land og er verken medlem i FN eller WHO. USA har vært pådriver for å gi Taiwan observatørstatus i WHO, men Kina, som anser øya for å være kinesisk, setter foten ned.

Japan og flere europeiske land, inkludert Tyskland, samt land i Karibia og Mellom-Amerika er også på Taiwans side. De fleste afrikanske land støtter derimot Kina, så øyas status er en hard nøtt som kan føre til diplomatisk dragkamp.