annonse

annonse

Morgenbladet hadde en turbulent høst. Det begynte med at eieren NHST Media Group krevde at avisen skulle ha en driftmargin på ti prosent. Da måtte de kutte utgiftene med åtte millioner kroner, hvorav seks skulle komme av nedbemanning.

Dette fikk journalistene til å kreve redaktør Anna B. Jenssens avgang, og 29 bidragsytere truet med å slutte å sende inn artikler. Men redaktør Jenssen hadde styreleder Amund Djuves’ tillit. Djuves er sjefredaktør og administrerende direktør i Dagens Næringsliv, en annen avis i NHST Media Group. Men Jenssen sluttet på dagen. Sun Heidi Sæbø, tidligere journalist i Dagbladet, ble konstituert som sjefredaktør 22. oktober. Hun er gift med Kristoffer Egeberg, som er daglig leder i Faktisk.no.

Les også: Eier av Dagens Næringsliv og Morgenbladet gikk 83,5 millioner kroner i minus

annonse

Oppsigelsen av ni ansatte i Morgenbladet kostet 6,6 millioner kroner. Men mye av dette tapet ble dekket inn med fem millioner kroner mer i pressestøtte. I løpet av høsten 2019 ble avisen kategorisert som en nummer 2-avis, skriver Journalisten, og da ble støtten doblet til hele ti millioner kroner.

NHST Media Group eier 90 prosent av Morgenbladet

Og nå har avisen avholdt generalforsamling. NHTS Media Group har nå endret styret og fått inn flere av sine egne. Dette bekymrer klubblederen i Morgenbladet.

– Nå som vi har fått tilbake tilliten fra leserne og gjenopprettet tilliten mellom ledelse og ansatte, spør vi oss om dette er rett tidspunkt for NHST å stramme grepet om Morgenbladets styre og redusere innflytelsen til Fritt Ord, sier klubbleder Jo Gaare til Klassekampen.

annonse

Les også: Morgenbladet oppgir lederartikler – bør gammelmedia følge etter?

Bonheur ASA kontrollerer NHST Media Group med over femti prosent aksjeandel. Det er skipsreder Fred Olsen, det er gamle penger fra helt tilbake til 1800-tallet. De har drevet innen shipping og offshore, og nå har de også begynt med service og vedlikehold av vindmøller. Must Invest AS sitter med 21,4 prosent aksjeandel. Dette selskapet eies av investor Erik Must, han er tungt inne i Gyldendal og Arendal Fossekompani. Han er ifølge Kapital god for 3,5 milliarder kroner.

AS Thomas Fredrik Olsen er sønnen til Fred Olsen, og han sitter bare med 2,19 prosent i NHST Media Group.

Datteren til Fred Olsen, Anette Sofie Olsen, er styreleder i NHST Media Group. Hun er også styreleder i 13 andre selskaper, samt daglig leder i tre selskaper.

Les også: Dagens Næringsliv skal kvitte seg med 20–25 ansatte

annonse

Hege Yli Ask, konsernsjef i NHST Media Group, svarer følgende på kritikken fra klubben:

– Da vi skulle fornye styret, valgte vi å velge inn så mange styremedlemmer som aksjonæravtalen gir adgang til. Vi er veldig fornøyd med utviklingen som Morgenbladet har hatt den siste tida, og det ønsker vi å bygge opp under med et bredt sammensatt styre.

Klubbleder Gaare er bekymret for at Dagens Næringsliv får økt makt over Morgenbladet.

– Dette er to forskjellige publikasjoner med forskjellige behov. Vi håper man har tenkt gjennom muligheten for at interessekonflikter kan oppstå når tre styremedlemmer representerer en annen avis, og til og med sitter i den andre avisas ledergruppe. Vi lurer på om det hadde vært klokere, både for bygging av tillit og kompetanse, med et styre med en breiere bakgrunn, mener han.