USAs sentralbank har satt renten til null, og lovet å trykke ubegrenset antall dollar for å redde økonomien. Det har får mange til å tro at gullprisen kommer til å gå til himmels. Nå skal Bjørn Maaseides aksjefond Kraft Global øke gulleksponeringen i selskapet.

– «Pengetrykkingen» fra sentralbankene vil øke enormt fremover, og gull blir da relativt mye bedre enn å investere i statsobligasjoner, som markedet vil bli dynket ned i, skriver porteføljeforvalter Ross Porter i månedsrapporten for april, ifølge DN.

Kraft Fondene ble etablert av Kraft Finans as i 2018. Bjørn Maaseide, som er tidligere sandvolleyballproff, er største eier i selskapet Kraft Finans. Maaseide har selv investert ti millioner kroner i Kraft Global.

– Vestlige land og spesielt USA påtar seg mye mer statsgjeld i form av statsobligasjoner. Utestående gjeld vil kanskje ende opp med å øke opp mot 50 prosent for enkelte land. For å forhindre at rentene stiger for mye på statsobligasjonene støttekjøper sentralbankene massivt, noe som ekspanderer pengemengden og skaper stor inflasjonsfare, sier Porter.

Ved inngangen til året var gullprisen 1528 USD for en unse. Mandag 18 november handles den til 1760 USD, en økning på 15 prosent. På grunn av svekkelsen i norske kroner i løpet av samme tid er prisøkningen i gull målt i NOK til hele 35 prosent.

Det er i gullgruveselskaper at Kraft Global har handlet seg opp.

– Vi har lastet opp med gullaksjer gjennom et børsnotert fond som investerer i mellomstore gullaksjer, skriver Porter.

4,5 prosent av Kraft Global er ved inngangen til mai plassert i fondet VanEck Junior Gold Miners.