Endelig fikk Per Sandberg og Bahareh Letnes anledning til å åpne sin «Grand Bar» i Halden. Sandberg utelukker ikke et politisk comeback.

Resett var på åpningen fredag 15.05.20 og det var et svært energisk, tilfreds og sprudlende samboerpar som tok imot presse og kunder da «Grand Bar» ble offisielt åpnet denne fredagen.

På bakgrunn av kronavirus og smittevernregler, har åpningen av baren blitt utsatt hele tre ganger.

Sandberg, i motsetning til Letnes, virket for en gangs skyld litt nervøs, grunnet sin nye uvante rolle, som bestyrer av et utested med alle rettigheter.

Som toppolitiker i mange tiår, vil det kanskje være en utfordring bare det å tappe en øl?

Letnes utviste i så måte en stoisk ro da hun besvarte alle de uanmeldte og uforutsigbare spørsmålene pressen hadde.

Resett ble vist rundt i nyoppussede innbydende lokaler, som i tillegg til baren også innbefattet en vinstue, samt et spise- og eller selskapslokale. Letnes opplyste at dette var en gledens dag, fordi det ligger utrolig mye slit og arbeid bak før åpningen kunne realiseres. Samboerparet vil belage seg på å opprettholde høy standard, god service og ikke minst at kundene blir mottatt med godt humør og god stemning når de trår over dørterskelen.

I første omgang vil Sandberg og Letnes være de eneste ansatte, og de har så langt ikke blitt helt enige om åpningstidene. Ifølge Halden kommune kan de eventuelt servere alkohol frem til kl. 0230.

Sandberg forteller Resett at han kun er et arbeidende styremedlem, mens Letnes er daglig leder, og har det overordnede økonomiske ansvaret.

– Hva med privatlivet?

«Vi har ikke noen privatliv sier Sandberg. Vi går og jobber sammen 24 timer i døgnet».

Savnet

– Mange har savnet Per Sandberg i politikken. Du har jo selv sagt at du en eller annen gang vil på en kraftfull måte vende tilbake til det politiske liv?

«Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at det er mange som ønsker meg tilbake i politikken, og det synes jeg er smigrende. Jeg har vært freidig nok til å ha uttalt at jeg en eller annen gang skal komme tilbake og gjøre et «comeback», men akkurat nå har jeg så mange interessante prosjekter på gang. Men, vi får kanskje se hva fremtiden eventuelt vil bringe.»