Regjeringen har i det stille utsatt sitt mål om å ukentlig teste 300.000 nordmenn for koronasmitte.

Helsedirektør Bjørn Guldvog la 24. april ned et pålegg om et samlet nasjonalt mål om at 5 prosent av befolkningen i kommunene skulle koronatestes.

To uker senere er regjeringens ambisjon i det stille lagt til side, skriver Aftenposten. I et brev sendt 7. mai har kommunene i stedet fått beskjed om at det holder å teste 1,5 prosent av befolkningen, altså rundt 100.000 personer i uken.

I praksis testes nå ca. 0,35 prosent befolkningen i Norge hver uke, ifølge avisa.