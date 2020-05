annonse

Dette er en nyhetsoversikt fra Resett, med de viktigste hendelser innenriks. Dette er foreløpig en beta-versjon av et nytt konsept.

19:06 NTB skriver: En gutt i tenårene fra Rogaland er tiltalt for å ha forgrepet seg seksuelt på sin halvsøster. Jenta var ifølge tiltalen under ti år gammel da overgrepet skjedde. I

14:27 NTB skriver: To gutter på 16 år er i Gulating lagmannsrett dømt til fem måneders fengsel for ran av en ett år yngre gutt.

Fullbyrdelsen av straffen utsettes med særvilkår om at begge gjennomfører ungdomsoppfølging i konfliktrådet. I tillegg skal de to 16-åringene betale 15.000 kroner i oppreisning til fornærmede, skriver Stavanger Aftenblad.

Ranet skjedde på Tasta i Stavanger i juni 2019. De involverte gikk alle på samme ungdomsskole. De to tiltalte la merke til at fornærmede hadde på seg en dyr jakke, truet ham til å bli med dem, og truet med å banke gutten om han ikke gjorde som de sa.



13:54 NTB skriver: Politiet starter mandag et søk etter savnede Ørjan Solum i Steinsåsgruvene i Arendal. Solum har vært savnet i to måneder.

Gruva ligger nær der Solum (25) sist ble sett på ettermiddagen 25. mars, skriver Agder politidistrikt i en pressemelding.

– Søksområdet er stort og tidvis utilgjengelig. Politiet ønsker å undersøke alle muligheter og gjennomførte derfor tidligere i uke 20 nytt søk med fem hundeekvipasjer fra Agder politidistrikt, sier etterforskningsleder Tor Inge Omland.



12:40 NTB skriver: Hordaland og Sogn og Fjordane statsadvokatembeter har tatt ut tiltale mot et tidligere samboerpar for grove overgrep mot et barn under ti år.

De tiltalte er en kvinne i 50-årene og en mann i 40-årene, og ofrene er døtrene til mannens daværende samboer, skriver TV 2.

– Dette er en alvorlig sak, fordi det omhandler grove seksuelle overgrep mot svært unge barn. I tillegg er det spesielt at moren til ofrene er involvert i dette, slik vi ser det, sier statsadvokat Benedicte Hordnes til kanalen.



11:32 NTB skriver: Agder politidistrikt er anmeldt til Spesialenheten for politisaker etter at biologiske prøver i en voldtektssak ikke ble hentet før de var destruert.

Overgrepsmottaket tok biologiske prøver av en kvinne etter en voldtektsanmeldelse i fjor høst, men til tross for flere purringer fra kvinnens bistandsadvokat ble ikke prøvene hentet av politiet for analyse før de var destruert.

Nå har bistandsadvokat Robert Dyrnes Hovland anmeldt Agder politidistrikt til Spesialenheten for politisaker, skriver Fædrelandsvennen.

11:34 NTB skriver: Politiet har sperret av et lite område i en hekk i Skjelsvik i Porsgrunn etter at en jente ble funnet på stedet søndag kveld.

Mandag ettermiddag skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding at jenta ikke var i stand til å redegjøre for seg, og på grunn av alderen har de iverksatt etterforskning.

– Vi prøver å finne bevegelsesmønsteret hennes. Vi gjør en skikkelig undersøkelse for å legge til rette for en eventuell videre etterforskning, sier politiadvokat Lise Dalhaug til NTB.