Rådgiver i Tankesmien Agenda Hilde Nagell beskriver FN-pinsen som en smultring.

Ytterkanten av smultringen er jorden og klimaets tålegrense. Så langt er det mulig å utvikle økonomien uten å ødelegge havet, skogene og luftkvaliteten, hindre dyrearter i å utryddes, og sørge for at oppvarmingen ikke går over 1,5 grader, mener Nagell.

Den lille sirkelen, den som er innerst, er ifølge rådgiveren grensen for hva mennesket behøver for å kunne leve gode liv. Det betyr for eksempel mat, klær, tak over hodet, rent vann, utdanning, helsehjelp, og grunnleggende demokratiske rettigheter som stemmerett og ytringsfrihet.

FNs bærekraftsmål gir en god oversikt over slike minimumsstandarder.

– Den gode og søte smultringen blir dermed målet: å møte menneskelige behov og ivareta grunnleggende menneskerettigheter, samtidig som man tar hensyn til klima og bærekraft, skriver Nagell i Morgenbladet.

Målet er at alle skal ha friheten til å leve gode liv – innenfor rammene av smultringen.

– Den nedre grensen går ved at alle skal med inn i smultringen og sikres et minimum. Den øvre grensen går ved overforbruk utover jordas og klimaets tålegrense, oppsummerer hun.

Nagell skriver at politikere fra Ap, SV, Sp og MDG, i samarbeid med Tankesmien Agenda har tatt til orde for at målet for norsk økonomi bør være reell grønn vekst. Det må skje innenfor planetens tålegrenser, med fastsatte begrensninger for bruk av nye naturressurser, ikke kun klimamål, mener Hilde Nagell.