Handelsrådgiver i Det hvite hus, Peter Navarro, retter knallharde beskyldninger mot kinesiske myndigheters håndtering av coronavirus-pandemien.

Navarro kom med kommentarene under et intervju fredag på programmet «WSJ at Large» på Fox Business Network. Han beskylder Kina for å ha «støvsugd verden» for medisinsk beskyttelsesutstyr, og påstår at coronaviruset «kunne ha vært begrenset til Wuhan,» men at Beijing bevisst lot viruset spre seg til resten av verden.

Beskyttelsesutstyr

Navarro beskylder Beijing for å «ha gjemt seg bak skjoldet til Verdens helseorganisasjon» for å skjule alvorsgraden av virusutbruddet i begynnelsen av desember og januar. Han beskylder Kina for bruke denne perioden til å hamstre medisinsk beskyttelsesutstyr i enorme mengder, på bekostning av resten av verden.

– Kina – verdens største eksportør av medisinsk beskyttelsesutstyr – ble plutselig verdens største importør av slikt utstyr under denne perioden. Kina gikk verden rundt og støvsugde den for over to milliarder beskyttelsesmasker, sa han.

Bevisst spredning

Han påstår at Kina tidlig visste hvor alvorlig viruset var, men ønsket å spre det internasjonalt. Han viser til at kinesiske myndigheter stengte ned mange innenlandsreiser fra Wuhan, men samtidig tillot internasjonale reiser fra byen.

– Det var en tid da viruset kunne ha blitt begrenset til Wuhan, men i stedet satt Kina hundretusenvis av folk fra Wuhan og kinesere på fly som fikk reise til Milan og New York og andre steder, men ikke til Beijing og Shanghai, sa han.

Navarro mener at dette beviser at Kina bevisst ønsket å eksportere viruset til resten av verden.

– Dette er fakta. La det ikke være noen strid om det. Historien vil vise det, sa han.