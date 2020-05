annonse

Vi kan diskutere mange sider av myndighetenes håndtering av korona-trusselen. Ble det reagert hurtig nok på utbruddet av pandemien? Var det nødvendig å stenge skoler og barnehager? Har gjenåpningen av samfunnet skjedd for tidlig? Men ett forhold er det knapt mulig å diskutere: Hadde vi ikke hatt oljefondet, hadde vi befunnet oss i en langt alvorligere situasjon. Vi hadde ikke hatt råd til å stenge ned store deler av samfunnet for å forhindre spredning av korona-viruset. Og resultatet ville med stor grad av sannsynligvis ha blitt mange tusen døde.

Sannsynligvis vil 5–15 000 nordmenn ved utgangen av epidemien kunne takke oljefondet for at de fremdeles er i live. Eller sagt på en annen måte: Hadde det internasjonale klimaregimet miljøbevegelsen og andre krever, eksistert for 10–15 år siden, eller hadde Norge for 10–15 år siden latt oljen ligge på havbunnen for å redde klimaet og miljøet slik de mest ytterliggående av miljøvernsforkjemperne krever, hadde vi i dag hatt et langt mindre oljefond, og dermed også mindre muligheter for å stenge samfunnet for å bekjempe korona-trusselen. Og resultatet ville ha blitt tusenvis av døde.

Man kan like det eller ikke, men grunnen til at tusenvis av eldre og skrøpelige mennesker – og også en god del yngre og friske mennesker – fremdeles vil kunne glede seg over livet er vår olje- og gassutvinning.

Pandemien er på ingen måte under kontroll. Viruset vil kunne blusse opp igjen. Eller det kan mutere og bli farligere. Det kan bli nødvendig å stenge samfunnet igjen og dermed å bruke enda flere oljepenger. Eller verdensøkonomien vil kunne gå inn i en langvarig lavkonjunktur, som gjør det nødvendig å bedrive motkonjunkturpolitikk ved hjelp av oljepenger. Eller det kan komme en ny finanskrise. Og uansett vil vi trenge et stort oljefond for å makte fremtidige pensjons- og velferdsutfordringer. Vi må selge olje og gass så vi klarer å betale for importen vår og å forsørge hundretusener av pensjonister og trygdede samtidig som mange jobber i helse- og omsorgssektoren.

Har vi et stort oljefond – og klarer vi drastisk å redusere innvandringen – vil vi klare oss rimelig bra, nærmest uavhengig av hva som skjer i resten av verden.

Nå har vi brukt en ikke ubetydelig del av oljefondet. Og mye mer vil vi garantert måtte bruke i tiden fremover for at økonomien og samfunnet ikke skal kollapse. Men da burde det være nærmest selvinnlysende at det uten sammenlikning viktigste målet for norsk politikk må være å fylle opp oljefondet igjen.

I en slik situasjon kan vi ikke la oss binde av internasjonale miljøavtaler til å redusere vår olje- og gassutvinning – eller rasere andre deler av vårt næringsliv – for å redde klimaet. Eller enda verre, kaste oss ut i et donquijotisk korstog for å redde klimaet og miljøet på egen hånd, for eksempel ved å la oljen og gassen bli liggende på havbunnen, slik de mest ytterliggående av miljøvernsforkjemperne krever. Tvert imot bør vi gjøre vårt ytterste for å undergrave internasjonale miljøvernsavtaler i håp om at de bryter sammen. Og politikerne bør åpent si at i de nærmeste tiårene får vi konsentrere oss om å tjene penger og la miljøet klare seg på egen hånd.

En god symbolhandling ville være å nedlegge Miljøvernsdepartementet.

Skal vi fylle oljefondet igjen og redde norsk økonomi, kan vi heller ikke årlig importere tusenvis av mennesker fra sammenbrutte land i fattige deler av verden som vi statistisk sett bare i begrenset grad klarer å få i arbeid. Asylinstituttet må avvikles, og innvandringsstoppen må bli reell.

En virkelig innvandringsstopp er nødvendig ikke bare for å forhindre at Norge blir en kopi av Tyrkia eller Iran, der etniske nordmenn utgjør en minoritet, men også for å forhindre et økonomisk sammenbrudd.

Og endelig bør vi innse at dersom norsk næringsliv skal kunne eksportere varer og tjenester til andre land, kan vi ikke kritisere regimer og folk rundt om på kloden for hvordan de innretter seg hjemme oss seg selv.

Norske statsbesøk må benyttes til å reklamere for våre eksportnæringer, ikke til å snakke om menneskerettigheter. Statsstøtten til menneskerettighetsorganisasjoner må opphøre, så deres kritikk av forhold i andre land ikke oppfattes som noe norske myndigheter står bak. Vi må slutte med å opptre som fredsmeklere, lede giverlandsgrupper for konfliktområder og liknende – som ikke innbringer oss noe som helst, og som risikerer å gjøre norske borgere og virksomheter til terrormål. Og vi bør holde en lav profil i FN og andre internasjonale organisasjoner. Den eneste formen for internasjonalt samarbeid vi har direkte nytte av og aktivt bør engasjere oss i, er utviklingen av havretten.

Vi bør glemme alt dette, med respekt og melde, tøvet om at Norge må bli lagt merke til i resten av verden, at vi skal stå opp for demokrati og menneskerettigheter, at vi ikke må glemme at vi er Bjørnsons og Nansens hjemland og liknende.

Tvert imot bør vi ha som mål å bli det tidligere venstreleder Odd Einar Dørum nedsettende betegnet som en smygernasjon. Hva kan være bedre for et lite land med en åpen økonomi i en stor og farlig verden enn å være nettopp en smygernasjon, altså et land som forsøker å leve i fred med omverdenen samtidig som det forsvarer sin fred og sikkerhet, som ikke blander seg inn i de indre forholdene i andre stater, og som har som mål å handle med alle land og regimer?

Som et ytre tegn på at vi lar ambisjonene om å være en humanitær og menneskerettslig stormakt fare burde vi kvitte oss med Nobels fredspris.

Vi trenger en helt annen type politikere. Vi trenger ikke politikere som vil redde verden – og skaffe seg selv en internasjonal karriere – ved å ofre norske interesser. Det vi trenger, er politikere som har som mål å gjøre livet til folk her i landet så bra som mulig. Og en vesentlig del av den jobben vil måtte bestå i å sørge for at vi har et så stort oljefond som mulig, både for å kunne møte uforutsette hendelser som korona-epidemien og for å kunne opprettholde vårt pensjons- og velferdssystem.