annonse

annonse

Flere aksjonister blokkerte ferjekaia på Haramsøya for trailertrafikk som etter planen skulle komme med utstyr til vindkraftanlegget utenfor Ålesund.

Ifølge politiet var det rundt ti aksjonister og en personbil som sperret kaia tirsdag formiddag.

– Det er et lovlig fattet vedtak dette her. Politiet har en oppgave her for at arbeidet skal kunne bli utført, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad hos politiet i Møre og Romsdal til NRK.

annonse

Ferjesambandet Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya ble midlertidig stengt, men startet opp igjen klokken 12.10 tirsdag, melder Sunnmørsposten.

Det er planer om å bygge åtte vindturbiner på Haramsøya.