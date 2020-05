annonse

annonse

Mandag besøkte Jonas Gahr Støre verftsarbeiderne på Kværner Verdal for å få innspill til hvordan man kan redde leverandørindustrien.

Svaret han fikk var å slutte å vingle og heller helhjertet støtte opp om industriarbeiderne, skriver Klassekampen.

– Det viktigste signalet vi har til Arbeiderpartiet er dette: Stå skulder ved skulder med arbeiderne i industrien. Bidra til at leverandørindustrien overlever denne krisa, sier Ståle Johansen, klubbleder for Fellesforbundet ved Kværner Verdal verft.

annonse

AP har imidlertid havnet i en skvis mellom miljøbevegelsen og industriarbeiderne.

Les også: Den store hydrogen-kalkunen

– Ap sier de er et industriparti. Da har vi en forventning om at de bidrar til at nye prosjekter kommer i gang ved å stille seg bak et forslag som er i tråd med innspillene fra LO og en samlet bransje, sier Johansen.

Nestleder i Ap, Hadia Tajik, mener at statlige inntekter og dermed klimaavgifter er det viktigste.

annonse

– For oss er det helt avgjørende at staten får inntekter av dette. Vi kan ikke velge en innretning på oljeskatten slik at en finansierer mer enn man får tilbake, sier hun.

Ap har ikke kommet med en tydelig avklaring på hvor de står, og industriarbeiderne understreker at det er kritisk med en rask avklaring fra Ap.