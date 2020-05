annonse

annonse

Gro Harlem Brundtland distanserer seg fra den politiske omfavnelsen fra USAs president Donald Trump.

– Det siste vi trenger nå, er å angripe WHO. Dette betyr at man svekker vår helt sentrale, felles globale institusjon. WHO har både de nødvendige erfaringer og fullmakter til å ha oversikt over og dele informasjon og samtidig bistå alle land med å få bukt med den pågående koronakrisen, sier Brundtland i en skriftlig uttalelse.

Brundtland var WHO-sjef fra 1998 til 2003.

annonse

Hun kommer med uttalelsen etter at USAs president Donald Trump trakk henne fram i et brev til WHOs sittende generaldirektør Tedros Ghebreyesus. I brevet skriver han at Ghebreyesus i sin kamp mot koronaviruset burde ha gjort som Brundtland da hun ledet WHO.

«Mange liv kunne vært spart om du hadde fulgt doktor Brundtlands eksempel», skriver Trump.

Kritikk

Den amerikanske presidenten viser til hvordan WHO under Brundtland håndterte utbruddet av sars i 2003 og frarådet reiser til utbruddsområdet i Kina.

«Hun nølte heller ikke med å kritisere Kina for å sette den globale folkehelsen i fare ved å prøve å dekke over utbruddet gjennom deres vanlige lærebok med å pågripe varslere og sensurere mediene», skriver Trump.

annonse

Trump mener WHO er en marionett for Kina. Han legger et stort ansvar for det som i hans øyne er feilsteg fra WHOs side, på Ghebreyesus selv.

«Det kanskje aller verste er at vi vet at Verdens helseorganisasjon kunne ha gjort det så mye bedre. Bare for noen år siden, under en annen generaldirektør, viste Verdens helseorganisasjon verden hvor mye den hadde å tilby», skriver han.

Forebygging

Brundtland trekker for sin del fram hvor viktig WHO er for å forebygge helsekriser.

– WHO er også sentral når det gjelder å forebygge nye kriser som denne, og gjøre oss alle bedre forberedt til å takle de utfordringer som en globalisert verden stiller oss overfor, sier hun.

Brundtland gir også sin støtte til et resolusjonsforslag om covid-19 som skal opp til votering på WHOs helseforsamling i løpet av dagen tirsdag.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474