annonse

annonse

Natt til søndag 10. mai forsøkte en svensk 19-åring å forhindre en voldtekt. Da ble han knivdrept av en afrikansk migrant.

Drapsmannen var opprinnelig fra Sudan, og er tiltalt for å ha begått to voldtekter mot samme kvinne, sier påtalemyndigheten til SVT. Han er også tidligere dømt for tyveri og narkotikaforbrytelser. I tillegg er han tiltalt for drapet på 19 år gamle Tommie Lindh, som forsøkte å forhindre en voldtekt.

De tre skal ha kjent hverandre. Ifølge Samhällsnytt skal den tiltalte tidligere ha tatt avstand fra vold mot kvinner i sosiale medier.

Les også: Sverige: Fra «folkhem» til «failed state» på to generasjoner

Tommie skal ha sympatisert med det nasjonalistiske partiet Alternativ för Sverige (AfS). AfS ble lansert 5. mars 2018. Partiet består stort sett av utbrytere fra Sverigedemokraterna (SD), og ble dannet av folk som ikke syntes SD gikk langt nok i kampen for å løse Sveriges problemer.

AfS har omtalt Tommie Lindh-saken både på Twitter og på Facebook.

Gustav Kasselstrand er partileder for AfS, og har omtalt saken på sin podcast. Han skal ha vært i kontakt med pårørende til Tommie Lindh. AfS deltar også i en innsamling til de etterlatte.

Internasjonal oppmerksomhet

Saken vekker oppmerksomhet også internasjonalt. Det er twitret om saken både på tysk og fransk og engelsk. Chris Thomlison, som er journalist for Breitbart, har også lagt merke til saken. Han påpeker at svenske medier stort sett unnlater å omtale alle detaljer i saken.

Seeing reports this Swedish teen was murdered by a Sudanese migrant for trying to prevent him from raping a girl. As usual Swedish mainstream media omits those sorts of things. https://t.co/pKzVA7McWl

— Chris Tomlinson (@TomlinsonCJ) May 16, 2020