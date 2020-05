annonse

annonse

Da jeg gikk på skolen lærte vi ingenting om menneskeskapte klimaendringer. Selv om jeg fulgte med i timen, det var ikke på pensum. Men det var vel i gamledager. Da vi hadde en fjernsynskanal og Dagsrevyen var dagens høydepunkt.

Men dengang var det fremdeles lov å slå barn og det kunne brått skje om de forstyrret midt i Dagsrevyen. Det var bare en som kunne være høylytt under den sendingen, det var far i huset. Han kunne reise seg opp fra godstolen og brøle mot fjernsynsapparatet og det med ord som ikke egner seg på trykk.

Les også: Aviskommentator mener kampen mot klimahysteri er den nye populismen

annonse

På skolen hadde vi «flyalarm», da måtte alle reise seg opp og gå i ordnede former, uten panikk, ned i noe de kalte «bomberommet». Så ble en jerndør lukket og elevene måtte sette seg ned på gulvet. Rektor holdt tale og fortalte oss «evakuerte» at i dag kommer det ikke bombefly, men atomraketter. NATOs hovedkvarter lå bare noen kilometer og det var målet. Det var inne i et fjell, men alt rundt ville bli borte og det fort. Dernest fortalte han at skolen hadde i årevis advart myndighetene om det, men for døve ører. Så børstet han vekk noen usynlige støvkorn fra den slitte jakken og fortsatte om 9. april og at det skulle aldri skje igjen. Dengang var vi helt uforberedte og Norge ble tatt på sengen.

Les også: Morgenbladets 10 bud: hvordan overbevise en «klimaskeptiker»

Dommedag selger

Heldigvis ble det ikke behov for å bruke penger på å modernisere «bomberommet». Muren falt og atomtrusselen forsvant med den. Men dengang trodde vi på verdens undergang og at vi alle skulle dø. Etterpå så ble det et tomrom, folk mistet troen på dommedag. Men det gikk ikke lenge før organisasjoner slik som Nei til atomvåpen formerte seg. Vi fikk en politisk underskog som fant sitt utkomme ved å diktere, på skattebetalernes regning. Hver fant sin nisje, eller et bein gnage på. Slike som kjempet mot rasisme, de som vil ha flere flyktninger og ikke minst de som forteller oss at dommedag er nær.

annonse

Da jeg gikk på skolen så hadde vi ekskursjon helt opp til Kolsåstoppen (379 meter over havet). Der er det bratt, vi måtte nærmest klatre opp og notere forskjellige bergarter. Læreren underviste på toppen at her gikk strandlinjen etter istiden. Havet hadde sunket så mye siden istiden og at det fremdeles synker. Har lærte også bort til oss at i vikingtiden så var vannstanden 1-2 meter høyere enn den er i dag. Isen trykket ned Norge, da den smeltet så begynte landet å stige og at det stiger fremdeles.

Klimaaktivistene er usikre på hvor mye havet skal stige, men det skal visst være dramatisk og tiden er knapp. Timeglasset renner ut. Sier de.

Les også: Konservative norske menn oftere «klimafornektere»

Jeg har bodd noen år i Asia

Der kaster de søppel ut av vinduet og det er søppel overalt. Folk går med munnbind, ikke på grunn av virus, men på grunn av forurensning. Det lukter og en kjenner at det svir i nesen. Det ligger grå skyer over byene og sikten er kort, veldig kort og en kan knapt skimte neste bygg.

annonse

Men de er ikke med på «klimadugnaden», det er bare Norge. Det landet som er rent. Vi skal brette opp ermene for å nå nullutslipp innen ti år, selv om vårt utslipp er en dråpe i havet. Norges totale utslipp tilsvarer en liten del av Kinas økning av utslipp. Hva er poenget med at vi skal avvikle oljeindustrien, når norsk oljeutvinning er den mest rene i verden. Det er bare symbolpolitikk. Siden det volumet Norge produserer er mindre enn andre holder igjen for å regulerer prisen. For dem vil det bare være lønnsomt å få fjernet en konkurrent. For Norges del vil det være å halvere statens inntekter og det vil medføre at velferdsstaten blir en saga i blått.

Men som mange har erfart – argumenter preller av som vann på gåsa hos klimaaktivister. De holder seg dessverre for ørene og kaller uenighet for fornekting.