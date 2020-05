annonse

Det koster Norge dyrt å ha en dårlig politikk: Skattesystemet og privatpersoners manglende egenkapital er to sider av samme sak.

Det er vesentlige politiske diskusjoner som mangler i norske media: Sammenhengen mellom det norske skattesystemet og den manglende evnen bedrifter og personer har til å takle store uforutsette økonomiske hendelser. Bufferne er borte, en evne som alle burde ha for en periode. Opp gjennom historien har det norske folk generelt hatt et levesett som har gjort at de har hatt reserver å tære på i dårlige tider. Og ikke minst: De satte tæring etter næring.

Hvordan du har det økonomisk skyldes ikke først og fremst hvor mye du tjener, men din evne til å bruke pengene på en fornuftig måte. Det norske skattesystemet har tydelig prioritert stimulering av gjeld ved at alle har fått ubegrenset skattefradrag for renter, mens renteinntekter beskattes.

Formue og formuesskatt trylles bort ved å plassere lånte penger (verdt 100%) i eiendom med formuesverdi på noen 10-talls prosent. Mens seniorer med liten sparekapital i banken betaler formuesskatt av det de skal leve av resten av livet. Det lille de har er skattbar formue. Jeg kjenner ingen som lenger respekterer dagens avgifts- og skattesystem. Og det vil ta mange år å reetablere den i befolkningen.

Nå har Erna Solberg stjålet sosialistenes politikk og høster gode opinionsmålinger på det. Folket og bedriftene får full pengepakke og full ferie uten forpliktelser. På hennes tidligere banehalvdel finnes det ikke noen spillere igjen; det er folketomt. Norges Bank (NB) har siden Svein Gjedrems inntreden ført en pengepolitikk i utakt med landets behov. Han hadde hver dag en «krevende» oppgave med å få opp inflasjonen i «Kina-vare-Norge». I et land hvor lønnsveksten førte oss ut på galeien; konkurransekraften forsvant. Den kommer trolig ikke tilbake før oljefondet er tømt og de rettroende er fjernet fra Norges Bank, SSB og departementet. Jugend-politikerne må selvsagt også ledes ut av regjeringskvartalet og stortinget.

Næringserfaring, kompetanse, integritet, etikk og moral må få sin plass i fremtiden

Om kreften skal kureres, må formuesskatten fjernes og arveavgiften gjeninnføres. Fritak for arveavgift på beløp under ca 20 millioner, deretter progressivt økende til 100% arveavgift på milliardformuer.

Tidligere var soliditet et konkurranseparameter. Ofte lå det store skjulte verdier i selskapene i form av merverdi i varelager, bygninger og liknende. I dag er avkastning på egenkapital det styrende og blir ofte strukket langt for å vinne i konkurransen om investorkapitalen.

Og for bankene kommer Basel 2 inn og mildner kravet til egenkapital. Min påstand er at det norske skattesystemet har påvirket privatpersoner og bedrifter til å holde minst mulig egenkapital, og derav manglende evne til å møte enhver økonomisk krise som måtte oppstå.

For sentralbanksjefen og de som har gått det samme kurset på Blindern, samt dagens politikere og norsk presse, finnes det kun låntakere i økonomien. I deres økonomiske analyser finnes det ikke gammeldagse gjeldfrie forbrukere og aldeles ikke forsiktige sparere. Denne gruppen, som ikke har forårsaket å sette landet over styr, skal straffes. Samfunnet har opparbeidet seg en stor gjeld til denne gruppen.

Stortinget kaster ut penger til utvalgte grupper av folket – og bedriftene skal få dekket deler av sine løpende kostnader, også den forhatte oljebransjen skal få delt ut penger. Mye penger. Maset om miljø og klima – på både inn- og utpust – har stilnet. Ingen kjenner omfanget av tiltakene, men for å relatere til noen tallstørrelser ser det ut til at månedene i 2020 vil utgjøre 1/3 – 2/3 av statsbudsjettet for 2020. Og exitplanen mangler.

Mens Ola Dunk har full lønn og ferie, jobber tusentalls fra den tredje verden for selvbergende norske bønder, kun østeuropeere på norske byggeplasser, frisører fra alle verdensdeler har tatt over hårklipp, fisken bearbeides i Kina – eller i beste fall av importert arbeidskraft og polske håndverkere har inntatt selv den mest grisgrendte norske landsbygda. Dominerende bilutleieselskap har stor tilgang på kunder og de ansatte har hektiske dager, mens over 70% av kollegene er permittert! Telefonen og mail er avstengt. Og trygden til de unge heter studielån og stipend ++.

Uten exitplan vil oljepengene rulle ut av statskassen og brått passere størrelsen på statsbudsjettet for 2021. Og uten vaksine er resten matematikk – på en tidsakse. NHO som har argumentert for alle tiltakspakkene har gjort sine bedrifter en stor bjørnetjeneste. Mange har valgt nedstengning og vi som kunder har funnet oss nye leverandører, ofte nettbutikker og gjerne utenlandske – som vi er strålende fornøyde med.

Når vi ikke kommer tilbake etter korona, så skal vel NHO rope på flere og større koronatiltak. Korona har skylden, ikke NHO og politikerne – vil vi få høre. NHO er den største ulykken for norsk næringslivs fremtid. Et monster. Forandring er det eneste som er konstant. Politikerne leter stadig etter momenter som kan brukes som argument for å føre en mer stimulerende finans- og pengepolitikk, selv om alt går på høygir med beskrankninger. Fra 1980-tallet har vi hatt krakket i Japan (Nikkei ned fra 40 000 til 10 000) Saving & Loans i USA, Jappe-tiden med bolig- og bankkrise, Alan Greenspan som startet FED-galskapen før millenniumskiftet, dot.com, finanskrisen og nå korona. Fremtiden vil fortsette på samme måten, med eller uten korona. Og en dag vil den totale nedsmeltingen skje, historien med tyske mark med sort/hvit trykk – og kun på den ene siden – er bare et par generasjoner tilbake i tid. Så lenge det forkvaklede skattesystemet opprettholdes vil privatpersoners manglende egenkapital og bankenes utbytte-tømte balanser føre til at alle fremtidige kriser må løses ved at staten tar over alle forpliktelsene.

Inntil oljefondet er tømt. Ukontrollert sosial uro i mange land vil bryte ut og vi kan igjen få spørsmålet – på et eller annet språk: «Wollt ihr den totale Krieg?» Og folkemengden vil svare et rungende JA!

