Det kan ta over tre måneder å få tilbake pengene etter å ha kjøpt reiser fra flyselskapet SAS, opplyser selskapet til VG.

Den ekstraordinære situasjonen som følge av koronakrisen gjør at flyselskapet ikke klarer å overholde fristen for refusjon, skriver avisen.

– Vi jobber oss gjennom refusjonskravene dag for dag, krav for krav, og det kommer trolig i enkelte tilfeller til å ta lenger tid enn tre måneder, sier pressesjef i SAS, John Eckhoff.

Eckhoff sier det er svært mange som har søkt om refusjon.

– Uten å tallfeste ytterligere er det klart at siden mars har vi hatt et antall henvendelser som savner sidestykke, men for å holde kostnader nede i en tid uten inntekter er de fleste ansatte permittert. Etterslepet er altså meget stort. Dette gjelder ikke bare SAS, men hele luftfarten, sier Eckhoff.

SAS vil imidlertid avvente med å kansellere flyavgangene i sommer og ønsker å være klare så fort det er mulig å fly.

– Vi er klare til å fly så snart markedet tillater det, det vil si at etterspørselen etter flyreiser tar seg opp, og myndighetene tillater innreise til de ulike destinasjonene, sier Eckhoff.

Charterselskapene Ving og Apollo har innstilt alle reiser til utlandet til 20. august

Ving og Apollo melder på egne nettsider at de har bestemt seg for å kansellere alle reiser til og med 20. august.

Ving og Apollo melder at de på grunn av usikkerheten rundt nye reiseråd til Norden og Europa har bestemt at de vil innstille alle reiser, selv om det kan bli åpnet for reiser ut av Norge før 20. august.

– På den måten vil våre kunder ha en mulighet til å planlegge andre feriereiser i sommer, samtidig som vi i Ving kan legge planer for nye, fantastiske reiser til høsten og vinteren, skriver Ving på sine nettsider.

Leder Astrid Bergmål i Virke reiseliv synes det er uheldig at UDs reiseråd skaper for lite forutsigbarhet for norske reiseselskaper.

– Reiserådene gir så stor uforutsigbarhet at mange nå ser at det blir umulig for dem å gjøre noe annet enn å innstille alt. Dette synes vi er utrolig synd, for internasjonalt reiseliv trenger å komme i gang, sier Bergmål til E24.

Fredag 15. mai kom Utenriksdepartementets (UD) oppdaterte reiseråd , hvor de fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Samtidig uttalte UD at det ville komme en ny vurdering for reiseråd i Norden innen 15. juni, og 20. juli for nærliggende europeiske land.