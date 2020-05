annonse

Labours utenrikspolitiske talsmann, Stephen Kinnock, etterlyser et forhold basert på gjensidig respekt og sier at Storbritannia må stå opp imot kinesiske økonomiske trusler.

I en samtale med den sentrumsorienterte tenketanken Radix UK mandag kveld, rapportert i The Guardian, gikk Kinnock til orde for en dramatisk endring i Storbritannias forhold til Kina. Kinnocks kommentarer blir tolket som et massivt skifte i Det britiske arbeiderpartiets holdning til Beijing, og gjenspeiler et lignende tankeskifte i Det konservative partiet.

Kinnock etterlyser det han beskriver som «respektbasert realisme» ovenfor Beijing, men frykter at Storbritannia ikke har tilstrekkelig med strategisk uaevhengighet fra Kina til å stå imot potensielle trusler fra landet.

«Ynkelig fiasko»

Han beskrev David Camerons såkalte «gylne epoke» med engasjement med Kina som «en ynkelig fiasko», og la til at Storbritannia har vært naivt når det kommer til Kinas intensjoner.

– Vi ble fortalt at en tilpassing til den internasjonale regelbaserte ordenen ville finne sted. En jevn og langsom tilpasning til demokratiske normer, men det har tydeligvis ikke skjedd. Forholdet har vært altfor ensrettet, sa han.

Økonomi

Kinnock påstod videre at Kina har holdt Storbritannia for narr når det kommer til det økonomiske forholdet mellom de to landene.

– Storbritannia har rullet ut den røde løperen for Kina og fått veldig, veldig lite tilbake. Det føles som om det har vært en økonomisk enveiskjøring. Storbritannia har et årlig handelsunderskudd på 22 milliarder pund med Kina. Man kan ha en debatt om handelstallene, men jeg mener at vi i stor grad har blitt holdt for narr, sa han.

Nytt forhold

Kinnock etterlyste et forhold basert på gjensidig respekt og stilte spørsmål ved om Kina har noe respekt for Storbritannia i det hele tatt. Han avslørte at han nylig hadde møtt Kinas «ulvekriger»-diplomater ved den kinesiske ambassaden i London, og sa at de var svært aggressive og respektløse ovenfor ham.

– Det er et stort spørsmål om respekten er gjensidig, og jeg er tvunget til å trekke den konklusjonen at den ikke er det, slik ting står i øyeblikket. Jeg har hatt en samtale de siste dagene med noen som kan beskrives som en «ulvekrigerdiplomat», og jeg vil si det var veldig lite respekt i den samtalen. Det var virkelig en aggressiv tone som kom frem, sa han.

Liten innflytelse

Kinnock sa videre at det var veldig lite bevis for at Vesten har noen som helst innflytelse på Kinas politiske veivalg.

– Hvis du ser på den stadig hardere linjen de tar i menneskerettighetsspørsmål, uigurene, hva som har skjedd i Hong Kong eller posisjonen rundt Taiwan, er det veldig lite bevis på noen form for suksess når det gjelder å utøve innflytelse på Kina, sa han.

Autokratisk rival

Kinnock advarte om at Kina i økende grad er en systemisk rival for det demokratiske Vesten, og at landets ledere fremmer det autoritære styresett som et godt alternativ til demokrati verden rundt.

– Dette er en beskjed som blir sendt ut av Beijing konsekvent. Særlig etter det som har vært et ganske rotete svar på å håndtere coronavirus-problemet, presenterer Kina styringsmodellen sin som noe verden burde vedta, sa han.

Alle veier fører til Kina

På tross av disse kritiske kommentarene, var Kinnock klar på at Kina må være en del av løsningen for å overkomme de globale utfordringene som verden står ovenfor i dag.

– Å håndtere fremveksten til Kina er den største geopolitiske utfordringen verden står ovenfor. Det finnes ikke en eneste global utfordring som kan håndteres uten engasjement fra Kina. Alle veier fører til Kina, sa han.