Reaksjonene er mange og sterke etter at det mandag ble kjent at statsminister Erna Solberg (H) sier ja til å hente flere kvoteflyktninger.

Som følge av den pågående koronapandemien har Utlendingsdirektoratet (UDI) varslet at det kommer rundt tusen færre kvoteflyktninger til Norge i år.

– Det er jo meningen man skal ta ut 3000 dette året, men det ligger det ikke an til at vi kan kunne få til. Vi legger planer for å kunne hente noen i løpet av høsten, men realistisk sett så er det nok ikke mulig å få tatt ut mer enn 2000 i dette kalenderåret, opplyser UDI-direktør Frode Forfang til TV 2.

Statsminister Erna Solberg sier at regjeringen vil øke antallet neste år.

– Akkurat nå klarer vi ikke å hente ut kvoteflyktninger, men vi henter jo 3000 likevel på årets kvote. Ikke i år, men de kommer til å komme de neste årene, sier hun i et nytt intervju med samme kanal.

Solberg-regjeringen opplyste mandag at de vurderer å utvide innreiseforbudet til Norge ut året som følge av koronapandemien. Dette gjelder de fleste, untatt blant andre asylsøkere.

– En ulykke for Norge

At Solberg og hennes regjering vil ta inn flere kvoteflyktninger neste år får mange til å reagere sterkt på sosiale medier.

– Hun sender folkets skattepenger ut av landet til rike personer som Bill Gates og andre lugubre land som styres av mafia og det som verre er. Vi er blitt verdens NAV-kontor og gir blaffen i våre egne i Norge. Nå som vi er inne i en pandemi så er «flyktninger» Norges viktigste sak?? Alle vet at Erna er en katastrofe og en ulykke for landet, men har det offisielt klikket for henne?, raser en person på facebook.

– Tror det er behov for folkeavstemning når det gjelder import av flyktninger. Så mye elendighet som skjer i verden i dag, betyr det Norge gjør ingenting. Det påfører det norske folk store problemer. La oss konsentrere om våre eldre og pensjonister som virkelig trenger hjelp, skriver en annen.

Både Høyre, Venstre og Krf er enige om å hente flere kvoteflyktninger. Men ifølge TV 2 ønsker Venstre å øke antallet fra 3000 til 5000 kvoteflyktninger per år.